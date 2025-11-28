Agencias

Carlos Sainz: "Hemos sido más rápidos de lo esperado desde el principio de los libres 1"

El piloto español Carlos Sainz (Williams) se ha congratulado por ir "más rápidos de lo esperado este fin de semana desde el principio de los libres 1", a tenor del octavo puesto logrado para la carrera Sprint del Gran Premio de Catar, vigesimotercera y penúltima cita del Campeonato del Mundo de Fórmula 1.

"Hemos sido más rápidos de lo esperado este fin de semana desde el principio de los libres 1. Me da esperanzas ver que el coche rinda a buen nivel este fin de semana. Esperábamos estar fuera de la SQ1 y hemos llegado con ambos coches a la SQ3 por primera vez en bastante tiempo, así que es esperanzador", comentó Sainz este viernes en el 'corralito' de prensa desde el Circuito Internacional de Losail.

"Más rápido con los medios en vez de los blandos, como suele ser con nuestro coche porque vamos mejor con el neumático más duro", describió. "Con el neumático duro era casi primero en los libres 1, entre los cinco mejores con los medios, y con los blandos en la SQ3 los demás han encontrado más tiempo de vuelta", resumió el piloto madrileño.

"He acabado octavo, a solo una décima del quinto, y es una pena que no haya podido hacer una mejor posición para la carrera de mañana", aseveró. "Hemos cambiado la configuración del coche y hemos optado por una que nunca hubiéramos puesto. Nos hemos adaptado a este estilo de curva y parece que el coche está funcionando", celebró desde suelo catarí.

"Así que estoy contento de que el equipo siga experimentando, de que sigamos empujando, y como aprendizaje para mí también. Cuando probamos configuraciones radicales, o grandes diferencias, creo que aprendo mucho del coche y del equipo, y de cómo responden ambos. Y este fin de semana hasta ahora es un experimento positivo en ese aspecto", concluyó Sainz.

