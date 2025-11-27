Sara Carbonero, imponente con un look 'Old Hollywood', rivaliza en elegancia con una espectacular Mar Flores

El Consulado de Italia en Madrid ha sido el escenario de lujo que ha acogido este miércoles la gala 'Elle x Future', en la que la revista Elle ha rendido homenaje al futuro, al planeta y a la sostenibilidad, reconociendo el compromiso y labor social y medioambiental con su ya emblemático Elle Eco Award 2025.

Y como no podía ser de otra manera, han sido numerosas las celebrities que han acompañado a la publicación en esta velada solidaria tan especial con claro sabor a conciencia eco como clave para nuestro futuro: Alejandra y Richard Gere -premiado en la edición de 2024, no se ha perdido los galardones aprovechando su presencia en Madrid para presentar su última película documental-; Alejandro Sanz y Candela Márquez, que han reaparecido más enamorados que nunca desmintiendo así los rumores de ruptura; Sara Carbonero; Isabel Jiménez; Mar Flores; Isabelle Junot, Gemma Pinto; Mónica Cruz; Silvia Abascal, o Sandra Gago, entre otros, luciendo sus mejores galas en una alfombra roja repleta de glamour.

Sara Carbonero. Impresionante, la periodista ha vuelto a dar una lección de elegancia con un imponente look 'Old Hollywood' con un diseño negro con escote redondo, tirante ancho con eslabones metalizados tipo joya, corte ceñido que se ajustaba a su silueta como una segunda piel, y remate en cola. Un vestido digno de la gala de los Oscar al que ha puesto la guinda con unos guantes largos negros, clutch metalizado cuajado de brillos, joyas en plateado, y su larga melena con ondas sueltas evocando todo el glamour de la meca del cine de los años 40.

Mar Flores. Espectacular -y aunque se ha visto eclipsada por Carbonero- la modelo ha acaparado todas las miradas presumiendo de cuerpo a sus 56 años con un impactante vestido plateado haciendo efecto malla con escote infinito casi hasta el ombligo, corte fino a la cintura en negro, hombreras marcadas y manga larga ligeramente abullonada. Sin palabras.

Alejandra Gere. Derrochando amor y complicidad con su marido Richard Gere, además de protagonizar un cariñoso encuentro con Alejandro Sanz ante las cámaras, la gallega ha deslumbrado con un impecable vestido negro con escote palabra de honor y silueta recta, que ha combinado con espectaculares joyas.

Candela Márquez. Dejando claro que nada hay de cierto en los rumores de crisis surgidos en las últimas semanas al reaparecer de lo más enamorada del cantante de 'Corazón partío', la actriz ha apostado por el rojo con un diseño satinado de Victoria Collection de inspiración lencera con tirante fino, espalda descubierta, y cola.

Isabelle Junot. La socialité, que está embarazada de su segunda hija con Álvaro Falcó, ha presumido de su abultada barriguita con un diseño azul eléctrico con la parte superior drapeada, cuello chimenea, manga abierta y falda ceñida, que ha combinado con una chaqueta tipo torera de piel.

Isabel Jiménez. Fiel a su estilo elegante sin estridencias, la presentadora de Informativos Telecinco ha escogido un vestido de terciopelo en color burdeos de manga larga, cuello alto y manga larga que se adaptaba a su figura como un guante.

Gemma Pinto. Sin la compañía de su novio Marc Márquez, del que se confiesa enamoradísima, la influencer ha dado una lección de estilo con un impresionante vestido negro cuajado de brillos con escote pronunciado en uve y drapeados a la cintura.

Mónica Cruz. De las más originales de la noche, la hermana de Penélope Cruz ha enamorado con un espectacular vestido de estampado geométrico en tonos otoñales, escote palabra de honor y corte péplum con volumen a la cadera, dejando claro que se puede derrochar elegancia sin apostar por el siempre infalible negro.

Silvia Abascal. La actriz, la más colorida de la gala, ha lucido un estilismo de Víctor Blanco protagonizado por un vestido del diseñador Hervé Léger de corte ceñido, tirante fino y escote recto, con rayas horizontales en fucsia, morado, verde, o amarillo sobre fondo blanco.

Sandra Gago. La mujer de Feliciano López se ha decantado por un total look blanco con vestido blanco de líneas minimalistas con escote halter, y sobrecapa de gasa semitransparente por encima logrando un efecto de mangas amplias abiertas.