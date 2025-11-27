Polonia compra casi 100 helicópteros de combate Apache AH-64E a Boeing por unos 4.000 millones

Polonia ha encargado 96 helicópteros de combate Apache AH-64E a Boeing por 4.700 millones de dólares (unos 4.055 millones de euros al cambio actual), un contrato que supone el mayor encargo de este tipo de aeronaves para fuera de Estados Unidos, según ha informado la empresa norteamericana en un comunicado.

Las entregas de los helicópteros comenzarán en 2028 y Polonia ya está capacitando a pilotos y a personal de mantenimiento de cara a la recepción de las nuevas unidades.

"Gracias a un acuerdo de compensación anunciado el año pasado entre Boeing y el Ministerio de Defensa de Polonia, la industria local desempeñará un papel clave en el mantenimiento y el soporte de la flota Apache. Boeing también establecerá programas de capacitación y contribuirá al desarrollo de un laboratorio de materiales compuestos", ha destacado la empresa.

Cabe destacar que Polonia tendrá la flota más grande de helicópteros Apache fue de los Estados Unidos y se ha convertido en el decimonoveno país en utilizar esta aeronave, de la que hay 1.300 unidades en activo.

ELIGE EL SUBMARINO DE SAAB

Por otro lado, Polonia se ha decantado por los submarinos A26 de la sueca Saab para reemplazar su ORP Orzel, de clase Kilo y origen soviético.

"La oferta del Gobierno sueco de los submarinos A26 de Saab a Polonia ha sido seleccionada por el Gobierno polaco para reemplazar al actual submarino de clase Kilo. Hasta el momento, Saab no ha firmado ningún contrato ni recibido ningún pedido", ha detallado la empresa nórdica en un comunicado.

La oferta sueca incluye, además de los "submarinos avanzados" A26 de Saab, la cooperación con la industria polaca y la transferencia de conocimiento para consolidar una "alianza estratégica" entre ambos países.

Una vez seleccionada su oferta, Saab y Suecia avanzarán ahora en el proceso de adquisición junto con las autoridades polacas.