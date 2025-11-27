Los incendios más graves registrados en Hong Kong en las últimas tres décadas

Hong Kong, 27 nov (EFE).- El incendio declarado el miércoles en la urbanización Wang Fuk Court de Hong Kong, que ha causado ya al menos 44 muertos y más de un centenar de heridos, se ha convertido en uno de los episodios más graves ocurridos en la ex colonia británica en décadas.

A continuación, una relación de los principales incendios registrados en la región, tanto por número de víctimas como por su magnitud e impacto urbano:

- 26 noviembre 2025 – Tai Po (Wang Fuk Court) – Al menos 44 muertos y un centenar de heridos y desaparecidos en un incendio que afecta a siete de los ocho bloques de un complejo residencial en renovación, uno de los siniestros más mortíferos y extensos de la historia reciente de Hong Kong.

- 10 abril 2024 – Kowloon (New Lucky House) – Cinco muertos y más de 40 heridos en un incendio en un edificio residencial de 16 plantas en Yau Ma Tei, que obliga a evacuar a numerosos residentes desde ventanas y terrazas exteriores.

- 10 abril 2024 – Jordan / Nathan Road – Cinco personas mueren y más de 20 resultan heridas en un incendio con explosiones en un edificio residencial del distrito de Kowloon a primera hora de la mañana.

- 24 marzo 2023 – Cheung Sha Wan – Dos bomberos resultan heridos y tres escuelas son evacuadas por un incendio en un almacén de ocho pisos que moviliza a más de 220 efectivos.

- 15 diciembre 2021 – World Trade Centre (Causeway Bay) – Más de 1.200 personas quedan atrapadas y son evacuadas de un rascacielos comercial tras un incendio iniciado por un fallo eléctrico. Unas 300 permanecen durante horas en zonas exteriores de pisos elevados.

- 16 noviembre 2020 – Yau Ma Tei – Siete muertos, entre ellos un niño, y varios heridos graves en un incendio en un edificio de viviendas.

- 21 junio 2016 – Amoycan Industrial Centre (Ngau Tau Kok) – Dos bomberos fallecen en un incendio que permanece activo durante más de 100 horas, el más prolongado en dos décadas e iniciado en un almacén de mini-trasteros sin aspersores antiincendios.

- 30 noviembre 2011 – Fa Yuen Street (Mong Kok) – Nueve muertos, 34 heridos y 118 personas sin hogar en un incendio que arrasa dos edificios de ocho plantas en una zona comercial densamente poblada.

- 30 octubre 2002 – Tsui Chuk Garden – Tres muertos y 17 heridos, quince de ellos bomberos, tras una explosión en la planta 15 de un edificio de apartamentos.

- 25 enero 1997 – Top One Karaoke (Tsim Sha Tsui) – 17 muertos y 15 heridos en un incendio provocado en un local de karaoke, que deriva en un proceso penal y en la revisión de la normativa de seguridad en locales de ocio.

- 20 noviembre 1996 – Garley Building (Jordan) – 41 muertos y 81 heridos en uno de los peores incendios urbanos de Hong Kong, originado durante trabajos de soldadura y agravado por materiales inflamables acumulados. EFE

