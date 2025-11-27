Las autoridades de Perú implementan medidas para optimizar la gestión de Machu Picchu

Lima, 26 nov (EFE).- El Gobierno de Perú está implementando medidas para optimizar la gestión y alcanzar "soluciones integrales" a los desafíos que afronta el famoso sitio arqueológico de Machu Picchu, considerado una de las nuevas siete maravillas del mundo, informó este miércoles un comunicado oficial.

En ese sentido, los ministerios de Cultura, Ambiente y Comercio Exterior y Turismo iniciaron acciones coordinadas con el objetivo de "modernizar la gestión, reforzar la conservación y garantizar un acceso seguro y ordenado al principal destino turístico y cultural del país", remarcó el comunicado.

Como parte de las medidas, el pasado 17 de noviembre comenzó la venta anticipada de boletos para la red del Camino Inka y el acceso a Machu Picchu, de acuerdo con recomendaciones planteadas por operadores turísticos y con el objetivo de contribuir a una planificación más eficiente de las visitas.

Además, los ministerios suscribieron un convenio de colaboración para impulsar un estudio de capacidad de carga en el sitio arqueológico que, según remarcó la nota oficial, "será una herramienta indispensable para la gestión sostenible del sitio".

También se inició la actualización integral de las normas que regulan las actividades turísticas y de conservación en Machu Picchu, con la participación de todos los sectores competentes.

A su turno, el Ministerio de Cultura renovó la plataforma virtual de venta de boletos "con estándares reforzados de seguridad, transparencia y control", y se inició una capacitación técnica a los equipos ministeriales para que puedan brindar "información clara" a los operadores turísticos.

El comunicado agregó que los ministros solicitarán a la Secretaría Técnica de la Unidad de Gestión de Machu Picchu (UGM) que convoque, en los próximos días, a una sesión para informar al gobierno regional del Cusco, donde se encuentran las ruinas, y a las autoridades locales sobre los avances de estas medidas.

Los tres ministerios coincidieron en que la solución a los desafíos que enfrenta Machu Picchu "exige una intervención articulada y sostenida" y reafirmaron "su compromiso de proteger y gestionar de manera responsable y coordinada el patrimonio cultural más emblemático del país".

El pasado 17 de noviembre, varias instituciones del Gobierno peruano firmaron un convenio para impulsar el nuevo estudio de capacidad de carga y límite de cambio aceptable en Machu Picchu, que actualmente recibe en temporada alta hasta 5.600 turistas al día.

Desde 2015, el Comité de Patrimonio Mundial de la Unesco recomendó al Estado peruano un mayor control en el flujo de visitantes al lugar, ya que tras la pandemia de la covid-19, se estableció un límite de 2.244 al día, pero luego el aforo se fue incrementando hasta llegar a 5.600 diarios en temporada alta.

Machu Picchu es reconocida desde 1983 como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Unesco, y desde 2007 es considerada una de las nuevas siete maravillas del mundo. EFE