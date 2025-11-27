Agencias

La Copa del Rey sorteará el próximo martes 9 de diciembre los dieciseisavos con los equipos de la Supercopa

La Copa del Rey MAPFRE sorteará el próximo martes 9 de diciembre a partir de las 13.00 horas en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid) los cruces de dieciseisavos de final del torneo, ya con la presencia del FC Barcelona, el Real Madrid, el Atlético de Madrid y el Athletic Club, exentos de las dos primeras rondas por jugar la Supercopa de España.

Antes, del martes 2 al jueves 4 de diciembre, 56 equipos se jugarán el pase para estar presentes en el sorteo. Esta eliminatoria contendrá clubes de las cinco primeras categorías del fútbol español, los cuales se repartirán en 28 cruces a partido único donde, como en la anterior ronda, mandan los criterios de proximidad e hicieron que se formaran dos grupos, uno correspondiente a la mitad norte del país y otra al sur, para sus emparejamientos.

Los encuentros de dieciseisavos de final coperos se jugarán entre el martes 16 y el jueves 18 de diciembre y ya estarán en liza el FC Barcelona, actual campeón; el Real Madrid, el Atlético de Madrid y el Athletic Club, exentos hasta el momento por su participación en la Supercopa de España, que se celebrará del miércoles 7 al domingo 11 de enero de 2026.

