El Newcastle presentará una queja a la UEFA por el "trato inaceptable" hacia sus aficionados en Marsella

El club Newcastle informó que mantiene contacto con la Unidad de Policía de Fútbol del Reino Unido (UKFPU) mientras recopila pruebas sobre los acontecimientos que afectaron a sus seguidores en Marsella, con el fin de apoyar formalmente a quienes estuvieron presentes durante los incidentes y buscar respuestas ante lo ocurrido la noche del partido. De acuerdo con lo reportado por la propia entidad, el Newcastle presentará una queja a la UEFA, el Olympique de Marsella y la policía francesa por lo que calificaron como "trato inaceptable" que sufrieron sus aficionados tras la derrota por 2-1 en el Stade Vélodrome en la quinta jornada de la fase de grupos de la Champions League 2025-26.

Según comunicó el club, una vez finalizado el encuentro, los aficionados visitantes permanecieron dentro del estadio durante cerca de una hora, siguiendo instrucciones de las autoridades locales que buscaban garantizar la seguridad a la salida. Newcastle detalló que, durante este tiempo, los seguidores del equipo inglés mantuvieron la calma y mostraron paciencia en circunstancias adversas, sin que se produjeran incidentes notorios hasta ese momento. Tal como publicó el club en su comunicado, el ambiente se tornó tenso una vez que se permitió la salida del primer grupo de aficionados, momento en el que las fuerzas policiales habrían comenzado a utilizar medidas que describieron como fuerza innecesaria y desproporcionada.

El Newcastle comunicó que los agentes emplearon gas pimienta, porras y escudos con el propósito de impedir que el resto de los aficionados pudieran abandonar sus localidades. El club especificó que tales acciones derivaron en agresiones indiscriminadas a los asistentes ingleses, quienes fueron afectados en diferentes zonas, principalmente en el vestíbulo superior correspondiente al sector visitante. Allí, varios de los presentes habrían padecido situaciones de angustia evidentes, sobre todo cuando comenzó a generarse una aglomeración preocupante.

En el comunicado divulgado, el club relató que muchos hinchas expresaron a los empleados del Newcastle su desesperación y enojo tras vivir momentos de "angustia, frustración y enojo" durante la evacuación del recinto. La dirección del club inglés aseguró haber recibido, después del partido, reportes de sus aficionados con relatos alarmantes y preocupantes sobre lo experimentado en el Stade Vélodrome. Entre las situaciones descritas se encuentra la sensación de riesgo por aplastamiento y la reacción emocional de los hinchas ante el proceder policial en los accesos y salidas del estadio.

El Newcastle ratificó ante los medios que solicitará a la UEFA, al Olympique de Marsella y a las autoridades de Marsella la apertura de una investigación formal. El club sostuvo la necesidad de que “se aprendan las lecciones” para evitar que incidentes similares puedan repetirse en el futuro y subrayó que reunirán toda la evidencia necesaria relacionada con estos acontecimientos. Según consignó la institución, el objetivo de esta queja oficial es garantizar la seguridad y los derechos de sus seguidores en partidos internacionales, además de esclarecer el proceder de las fuerzas del orden durante la organización del encuentro.

En tanto, el club expresó que colaborará con la UKFPU, organismo que, según explicó, desempeñará funciones en la recopilación de imágenes y testimonios que puedan aportar claridad a los hechos. El comunicado de Newcastle, citado por distintas plataformas de noticias, remarcó la importancia de conseguir que las autoridades aborden los eventos de esa noche con la seriedad que corresponde y brinden respuestas tanto a los afectados directos como a la comunidad de seguidores que acompaña al equipo en Europa.