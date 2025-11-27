El MNCN exhibe desde hoy 'El esqueleto del cambio climático', una escultura que recoge las anomalías de temperaturas

La escultura expuesta en la entrada principal del Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN-CSIC) prescinde de una “costilla” en su vértebra final, planteando así una invitación explícita a reflexionar sobre las posibilidades abiertas respecto al futuro climático. Según reportó el MNCN mediante un comunicado, la pieza, titulada “El esqueleto del cambio climático” y con más de tres metros de altura, permanecerá dos años en ese espacio público con la intención de combinar arte, diseño, ciencia y tecnología. El objetivo de la instalación consiste en hacer perceptible el fenómeno del cambio climático al transformar datos históricos sobre temperatura en una experiencia visual dirigida tanto a expertos como al público general.

La obra se compone de más de 60 piezas de hierro ensambladas para simular la forma de un esqueleto, con cada vértebra enfocada en una década específica desde 1880 hasta 2024. De acuerdo con detalló el MNCN, la información utilizada para el diseño proviene del registro NASA GISTEMP, que muestra anomalías térmicas en comparación con el promedio registrado en el periodo base, comprendido entre 1951 y 1980, sin tratarse de valores absolutos en grados sino de desviaciones respecto a esa referencia. La estructura, según consignó el museo, presenta una visualización en la que las variaciones de temperatura resultan materializadas en dimensiones y formas, permitiendo a los visitantes observar cómo esas fluctuaciones han evolucionado a lo largo de más de catorce décadas.

El colectivo “Tangible Data”, responsable de la escultura, fundamenta su propuesta en la premisa de trasladar información científica a objetos físicos y esculturas, lo que facilita el vínculo emocional entre la audiencia y el fenómeno del cambio climático. “Convertir datos en objetos físicos permite conectar de manera emocional con las personas y generar espacios de aprendizaje”, ha expresado el grupo, citado por el MNCN, agregando que de esta forma se busca “poner los datos en manos de audiencias no expertas”, con la esperanza de atraer nuevos visitantes y fortalecer la conciencia climática entre quienes se acerquen a la instalación.

El vicedirector de Exposiciones del MNCN, Borja Milá, explicó que la obra pretende “llamar la atención e invitar al público a reflexionar sobre la evolución del clima, algo imprescindible en el contexto actual”. Según reportó el museo, el diseño y la disposición de la estructura ofrecen una narrativa visual que invita al debate no solo sobre el pasado climático, sino también sobre las posibilidades abiertas y los caminos posibles para el futuro inmediato y a medio plazo. En particular, la ausencia de una costilla en la última vértebra aparece como un símbolo del “futuro no escrito del clima”.

La escultura se presentará al público desde este jueves, según detalló el propio museo. Permanecerá en exposición durante dos años completos, periodo durante el cual diferentes generaciones de visitantes podrán acceder a esta propuesta que interrelaciona distintos campos de conocimiento y plantea una aproximación didáctica al fenómeno del cambio climático. Según comunicó el MNCN, este formato busca actuar como herramienta educativa y de sensibilización, alineándose con la estrategia institucional de abrir el museo a diálogos que incorporen tanto perspectivas científicas como expresivas.

El medio informó que la utilización del hierro y la morfología inspirada en un esqueleto remiten a la idea de mutabilidad e interconexión entre las diferentes décadas y sus respectivas anomalías térmicas. El hecho de articular la información en una pieza de grandes proporciones, instalada en una de las entradas más transitadas del MNCN, apunta a integrar la instalación artística en la vida cotidiana tanto de los visitantes habituales del museo como de quienes transitan por la zona. Según publicó el propio museo, la intervención se orienta a facilitar la aparición de debates públicos y reflexiones críticas respecto al impacto humano en los cambios registrados en el sistema climático global.

La iniciativa incluye, como destacó el colectivo Tangible Data según informó el MNCN, el propósito de diversificar los públicos que se acercan a la divulgación científica. Al transformar series de datos complejos en objetos perceptibles y visuales, la obra ofrece una vía alternativa para estimular el razonamiento y la curiosidad científica en audiencias de variada formación. De igual modo, el proyecto busca inspirar a educadores y estudiantes a emplear aproximaciones innovadoras para aprender sobre la historia climática y sus consecuencias futuras.