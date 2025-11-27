El líder supremo iraní dice que la Administración Trump "no se merece" cooperar con Irán

El líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, ha afirmado este jueves que la Administración Donald Trump "no se merece" cooperar con Irán, después de que Washington participara en los ataques israelíes contra instalaciones nucleares del país centroasiático en junio.

"El Gobierno estadounidense no merece la comunicación ni la cooperación con la República Islámica. En la Guerra de los Doce Días, la nación iraní derrotó tanto a Estados Unidos como a los sionistas. Llegaron, cometieron actos de maldad, fueron derrotados y regresaron con las manos vacías", ha dicho en un discurso televisado.

Jamenei ha asegurado que Israel "había planeado una guerra para provocar" a Teherán a "luchar" contra ellos, pero "la situación resultó al revés y fracasaron de tal manera que incluso quienes eran hostiles" a las autoridades iraníes "se aliaron a él y surgió una unidad general en el país".

No obstante, ha reconocido que sufrieron pérdidas humanas, pero Irán "demostró que puede mantenerse firme y tomar decisiones sin temor a lo que digan", mientras que "las pérdidas materiales inflingidas al enemigo agresor fueron mucho mayores" que las suyas.

"Estados Unidos sufrió grandes pérdidas en esta guerra porque, a pesar de emplear las armas ofensivas y defensivas más avanzadas, no logró su objetivo de engañar a la nación y arrastrarla consigo. Más bien, la unidad nacional aumentó y Estados Unidos también se vio frustrado", ha declarado.

Durante su intervención, ha criticado que Washington haya respaldado al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en su ofensiva contra la Franja de Gaza, y que su "injerencia" en "cualquier región cause guerra o genocidio, destrucción y desplazamiento", en referencia a Ucrania o Latinoamérica.

Por otro lado, ha rechazado los rumores sobre el envío de mensajes a las autoridades estadounidenses a través de terceros países, en referencia a Arabia Saudí, después de que recientemente el príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salman, realizara su primera visita en siete años a la Casa Blanca.

"Por supuesto, están inventando rumores de que el gobierno iraní ha enviado un mensaje a Estados Unidos a través de cierto país: esto es una completa mentira. Tal cosa definitivamente no existió", ha concluido el líder supremo iraní.