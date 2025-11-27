(Crónica) El Celta reacciona tarde contra el Ludogorets y el Betis digiere otra lesión de Isco

La lesión temprana de Isco Alarcón y Sofyan Amrabat significó un desafío inesperado para el Real Betis Balompié durante su enfrentamiento europeo, obligando al equipo sevillano a adaptar su planteamiento en los primeros compases y añadiendo incertidumbre entre sus seguidores. Según informó Europa Press, el conjunto dirigido por Manuel Pellegrini afrontó la ausencia de ambos futbolistas tras un choque tibia contra tibia nada más comenzar el partido contra el FC Utrecht, situación que de inmediato provocó alarmas respecto al estado físico del capitán bético y de su compañero.

A pesar de estas circunstancias adversas, el Real Betis logró asegurarse un triunfo por 2-1 en el estadio de La Cartuja, en un duelo correspondiente a la fase de grupos de la Europa League. El medio Europa Press relató que tras las sustituciones forzadas y el reordenamiento táctico, el equipo local respondió con carácter competitivo. La primera oportunidad clara llegó a los 25 minutos, cuando el delantero 'Cucho' Hernández generó una jugada individual, eludió al portero y remató a puerta vacía, pero el defensor Mike van der Hoorn logró neutralizar la ocasión sobre la línea.

El propio Hernández fue protagonista poco antes del entretiempo. Según detalló Europa Press, conectó de cabeza un centro preciso de Antony dos Santos, superó a la defensa neerlandesa y abrió el marcador, otorgando al Betis una ventaja significativa antes del descanso. Iniciada la segunda mitad, el equipo andaluz amplió la diferencia tras una rápida recuperación en el centro del campo. Hernández habilitó a Ez Abde por la banda izquierda, quien avanzó hacia el área y definió con un tiro ajustado al poste, transformando el resultado en 2-0 y reforzando el control local sobre el partido.

El FC Utrecht, sin embargo, capitalizó una acción aislada y recortó distancias en el minuto 55 tras un disparo lejano de Miguel Rodríguez. Pocos minutos después, los visitantes volvieron a inquietar a la afición del Betis al introducir el balón por segunda vez en la portería, aunque el árbitro anuló la jugada por fuera de juego de Derry Murkin, reportó Europa Press. A lo largo de la última fase del partido, Antony asumió un papel destacado en el ataque, participando en varias acciones ofensivas y generando opciones tanto para él como para Pablo García, quien desaprovechó una clara ocasión ante el portero rival.

Durante el tramo final, el Betis debió resistir la presión del FC Utrecht, especialmente con el empuje visitante en los últimos minutos. A pesar del asedio, el desacierto neerlandés y el orden defensivo local permitieron al conjunto sevillano sumar los tres puntos, con lo que alcanzó los 11 en la clasificación del grupo, según los datos de Europa Press. El marcador confirmó la valía del triunfo, aunque la inquietud en torno al estado de Isco Alarcón permanece como asunto central para el cuerpo técnico y la afición bética.

En un contexto distinto, el RC Celta de Vigo vivió un compromiso marcado por una reacción tardía frente al PFC Ludogorets en territorio búlgaro. El medio Europa Press informó que el encuentro disputado en el Huvepharma Arena de Razgrad representó un revés para la buena dinámica que mantenía el conjunto vigués, que cayó 3-2 en la quinta jornada de la fase de grupos. El Ludogorets dominó las acciones desde el principio y se adelantó en el minuto 11 cuando Caio Vidal, tras una asistencia de Pedro Naressi, se desmarcó y provocó un penalti tras la entrada de Manu Fernández. Petar Stanic se encargó de transformar la pena máxima con seguridad.

El Celta intentó reponerse con llegadas de Ilaix Moriba, quien tuvo opciones con disparos y remates de cabeza, aunque sin lograr batir la meta búlgara. En la otra área, Caio Vidal desaprovechó una clara oportunidad después de un despeje corto del portero Yoel Lago, pero acabó enviando fuera su lanzamiento mano a mano. Antes del descanso, Ángel Arcos realizó una volea que rozó el gol y Borja Iglesias cerró la primera mitad con un cabezazo sin fuerza suficiente para sorprender a la zaga local.

Durante la segunda parte, la presión del Ludogorets se tradujo en un nuevo tanto. Tras una acción a balón parado, Stanic recuperó el esférico en la frontal y convirtió su segundo gol de la noche con un tiro potente. Poco después, se repitió la historia del primer tiempo: Manu Fernández cometió otro penalti sobre Caio Vidal y Stanic selló su ‘hat-trick’ desde los once metros, según consignó Europa Press.

Aunque el marcador reflejaba una ventaja amplia para el conjunto búlgaro, el RC Celta de Vigo intentó una reacción en los compases finales. En el minuto 70, Pablo Durán recortó diferencias con un zurdazo raso tras un pase de Bryan Zaragoza. El empuje del equipo de Rafa Benítez se tradujo en un segundo gol en tiempo de descuento cuando Jones El-Abdellaoui anotó de volea, estableciendo el resultado definitivo de 3-2 tras una remontada que no logró consumarse completamente, según precisó Europa Press.

Este resultado dejó al Celta con 9 puntos en el grupo y con la obligación de buscar un mejor desenlace en la última jornada para mantener vivas sus opciones de clasificación a la siguiente fase. De acuerdo al medio Europa Press, las dificultades que los conjuntos españoles han enfrentado en sus compromisos europeos reflejan la exigencia y la intensidad de la competencia, así como la importancia de cada punto disputado en la etapa de grupos.

El impacto de las lesiones, sobre todo la de Isco Alarcón, y el desafío de revertir un marcador adverso en país extranjero, marcan el panorama inmediato tanto para el Betis como para el Celta en la competición continental. El seguimiento sobre la evolución física de los futbolistas afectados y las estrategias a implementar de cara a los siguientes compromisos serán claves en el desenlace de sus campañas europeas, según la información actualizada de Europa Press.