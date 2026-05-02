Al menos 12 muertos y más de una veintena de heridos en bombardeos israelíes contra el sur de Líbano

Al menos 12 personas han fallecido y más de una veintena han resultado heridas a causa de una serie de bombardeos atribuidos al Ejército de Israel contra distintas localidades del sur de Líbano, pese al alto el fuego en vigor desde el 16 de abril, según ha informado el Ministerio de Salud Pública libanés y ha recogido la agencia estatal NNA.

El Centro de Operaciones de Emergencia Sanitaria del Ministerio ha detallado que los ataques contra la localidad de Haboush, en el distrito de Nabatieh, han dejado un balance de "ocho mártires, entre ellos un niño y dos mujeres, y 21 heridos, entre ellos dos niños y una mujer".

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Asimismo, ha indicado que los bombardeos contra la ciudad de Zrarieh, en el distrito de Sidón, se han saldado con cuatro víctimas mortales, incluidas dos mujeres, y otros cuatro heridos, entre ellos un niño y una mujer.

En conjunto, las autoridades han elevado a 12 los fallecidos y a al menos 25 los heridos en acciones israelíes contra líbano durante la tarde de este viernes, en el marco de una intensificación de los ataques en el sur del país.

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Por otro lado, la cadena Al Yazira ha informado de más de 30 bombardeos aéreos, acompañados de intensos ataques de artillería, contra otras zonas del sur de Líbano, incluidas Zoutar al Gharbiya, Deir Sirian y Ain Baal.

Todo ello, después de que al menos dos personas murieran y otras diez resultasen heridas a primera hora de la jornada a causa de un bombardeo ejecutado por el Ejército de Israel contra una localidad en los alrededores de Nabatiye, también en el sur del país. De acuerdo con NNA, este bombardeo fue perpetrado contra Al Fauqa, si bien el Ejército de Israel no se ha pronunciado al respecto.

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La escalada de violencia se produce en un contexto de creciente tensión en la frontera sur libanesa, donde en las últimas semanas se han multiplicado los enfrentamientos y ataques cruzados.

Las autoridades libanesas han informado este viernes de que la cifra de víctimas por ataques de Israel desde el 2 de marzo supera ya los 2.600 muertos y los 8.000 heridos, pese al alto en fuego en vigor prorrogado la semana pasada en el marco de las negociaciones entre los dos países para poner fin a los enfrentamientos con el partido-milicia chií Hezbola.

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El Ministerio de Sanidad libanés ha indicado en un comunicado recogido por la agencia de noticias NNA que 2.618 personas han muerto mientras que 8.094 han resultado heridas a causa de estos bombardeos efectuados por el Ejército israelí en esta última ofensiva, reactivada por Hezbolá en respuesta a los ataques de Israel y Estados Unidos contra Irán el pasado 28 de febrero.