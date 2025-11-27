Christian Wück: "En la Eurocopa nos faltó eficacia, tenemos el trofeo en nuestras manos"

La participación de Ann-Katrin Berger en la final contra España permanece en duda debido a su reciente viaje extenuante y la necesidad de evaluar su estado físico antes del encuentro, según informó la web oficial de la Federación de Alemania. Esta circunstancia introduce una variable relevante en la preparación del equipo alemán, que afrontará la final de la Liga de Naciones femenina a doble partido, situación que suma complejidad al objetivo del plantel dirigido por Christian Wück. El seleccionador resaltó que la decisión sobre la presencia de Berger se tomará tras el último entrenamiento y ante la cercanía del partido.

Según recogió la web de la Federación de Alemania, Wück subrayó la motivación del grupo al saberse cerca de un nuevo título, mencionando que “se nota que algo está en juego” y que las jugadoras tienen el trofeo a su alcance. Explicó que la energía derivada de alcanzar la final tras empatar en Países Bajos ha fortalecido la moral del plantel, que pretende culminar el proceso iniciado en esa fase del torneo. La posibilidad de cerrar el camino con un título genera un clima de expectación dentro del equipo, según reportó la web oficial de la federación alemana.

Analizando el desarrollo del equipo desde la última Eurocopa, Wück afirmó que la lección principal se centró en la falta de eficacia en ataque en el torneo previo. Según relató la propia federación, el entrenador reconoció que, a pesar de la solidez defensiva, a Alemania le faltó puntería ante rivales directos como España, que eliminó a las germanas en semifinales. Destacó también que la defensa compacta seguirá siendo prioritaria ante la selección española, un conjunto que continúa distinguiéndose por el dominio del balón y la circulación mediante pases cortos.

La preparación para la final frente al equipo dirigido actualmente por Sonia Bermúdez en España también contempla las características específicas del rival. De acuerdo con las declaraciones difundidas por la federación alemana, Wück observó “dos o tres cambios” en la plantilla española respecto a la última Eurocopa, aunque especificó que el estilo de posesión y control del juego permanece inalterado. En este sentido, considera imprescindible que Alemania mantenga la consistencia defensiva, evitando que España disponga de espacios para desplegar su característico juego de pases.

El técnico explicó también que el formato de la final, definida a doble partido, no altera el enfoque competitivo de Alemania. Como indicó Wück durante la conferencia de prensa, el equipo tiene como prioridad establecer una base sólida en el primer compromiso y aprovechar el apoyo del público local en el Fritz-Walter-Stadion. En relación al factor anímico, señaló la importancia de canalizar la energía de la afición, devolviendo así parte del entusiasmo a los seguidores que acompañan al seleccionado.

En las declaraciones recogidas por la web oficial de la Federación de Alemania, Wück expuso que la reciente actuación del equipo ante Francia evidenció el nivel de eficacia necesario para marcar goles decisivos. Considera que replicar ese rendimiento ofensivo contra España podría suponer la diferencia respecto a lo vivido en la pasada Eurocopa, donde la definición de las ocasiones fue un aspecto determinante.

Sobre los aspectos tácticos, el entrenador alemán puntualizó que asegurar la solidez en bloque y evitar la apertura de espacios es clave ante un oponente como España. Wück manifestó que la estrategia de Alemania deberá centrarse en conservar la compacidad y dificultar la circulación de balón de las rivales, quienes priorizan el avance en bloque corto y buscan el dominio territorial a través del pase.

A lo largo de las declaraciones previas al partido final, el seleccionador abordó tanto las cuestiones físicas del plantel como las variables tácticas asociadas a la trayectoria reciente de su rival. Insistió, según recogió el medio oficial de la federación alemana, en la relevancia de tomar precauciones con la portera Ann-Katrin Berger, luego de que esta trabajó de manera diferenciada en la última sesión, bajo la supervisión exclusiva del entrenador de porteras, tras un desplazamiento largo que podría afectar su recuperación.

En síntesis, la plantilla alemana llega a la disputa del título continental con la experiencia previa de la eliminación a manos de España en la Eurocopa anterior, la autocrítica respecto a la eficacia ofensiva y la convicción de que la defensa y la respuesta del público serán elementos decisivos para aspirar al trofeo. Todo esto, según el análisis y los testimonios presentados por la web oficial de la Federación Alemana de Fútbol antes la final contra la selección española.