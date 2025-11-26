Sacyr cierra la venta a Actis de tres autopistas en Colombia por 1.350 millones de euros

El resultado de esta operación permite a Sacyr contar con una entrada de caja de 332 millones de dólares (286 millones de euros), monto que supera lo previsto inicialmente cuando se anunció el acuerdo. Según informó el medio, la transacción final, valorada en 1.565 millones de dólares (1.350 millones de euros al cambio actual), se concretó tras un ajuste en el tipo de interés aplicado hasta el cierre de la operación y representa una cifra un 12% mayor al valor contabilizado por la compañía en 2024. El fondo británico Actis adquirió la totalidad de la participación de Sacyr en tres autopistas estratégicas en Colombia.

De acuerdo con lo publicado, los activos transferidos corresponden a las concesiones de Unión Vial Río Pamplonita (Autopista Pamplona-Cúcuta), Desarrollo Vial al Mar (Autopista al Mar 1) y Concesionaria Vial Unión del Sur (Autopista Rumichaca-Pasto). Estas infraestructuras se encuentran actualmente en operación y representan un conjunto relevante dentro del porfolio internacional de la empresa española. El importe recibido por Sacyr está dividido entre 332 millones de dólares asignados al capital (‘equity’) y el resto corresponde a deuda.

Además, Sacyr notificó en un comunicado que el acuerdo contempla la posibilidad de recibir cantidades variables, denominadas ‘earn-outs’, estimadas en torno a 70 millones de dólares (60 millones de euros). La obtención de estos fondos dependerá del resultado de diversas reclamaciones actualmente en curso, lo que podría generar impactos adicionales positivos en la contabilidad y la tesorería del grupo. Según detalló la compañía, esta fuente extraordinaria de ingresos depende del éxito de procesos administrativos relacionados con los activos vendidos.

La operación se enmarca en la política habitual de rotación de activos de la empresa española, con el objetivo de fortalecer el balance y acelerar su plan de crecimiento. Sacyr aspira a triplicar tanto la inversión como el valor de sus activos en 2033. Según consignó el medio, la dirección de la compañía explicó que la operación también contribuye a mantener un equilibrio geográfico en su cartera de activos, en línea con los objetivos estratégicos definidos por la organización.

El medio informó que, tras la formalización de la venta de estas tres concesiones, Sacyr conserva presencia en el mercado colombiano mediante otros tres proyectos. Entre ellos, se encuentra la Autopista Puerta de Hierro, ya en funcionamiento, así como el Corredor Buenaventura-Loboguerrero-Buga y el proyecto de Recuperación de los Ecosistemas Degradados del Canal del Dique. Estos dos últimos se encuentran en distintas etapas de desarrollo.

Sacyr había anticipado inicialmente un importe cercano a los 1.600 millones de dólares por la enajenación de estos activos. Sin embargo, el valor definitivo resultó algo inferior, aunque el monto líquido que ingresa a la caja de la empresa superó las expectativas previas, ascendiendo a 332 millones de dólares frente a los 318 millones estimados en un principio. Según explicó la empresa, esta diferencia se debe al ajuste derivado del tipo de interés aplicado hasta completar la formalización de la transacción.

El contexto de la operación refleja el enfoque de Sacyr hacia una gestión activa de su cartera de infraestructuras internacionales. El medio indicó que, dentro de esta estrategia, la organización persigue optimizar recursos y maximizar la rentabilidad de sus inversiones en diferentes mercados. Actis, por su parte, refuerza su participación en el sector de concesiones viales en Colombia con este acuerdo, consolidando su presencia en la región.

La valoración total de los tres activos vendidos, según datos consignados, incluye una parte significativa de deuda. La cifra final, superior en un 12% respecto al valor estimado por Sacyr para 2024, evidencia una revalorización importante en el contexto de la operación. Asimismo, la empresa informó que tanto la estructura del acuerdo como los posibles ‘earn-outs’ asociados podrían alterar favorablemente su balance financiero, dependiendo del desarrollo de las reclamaciones asociadas.

El comunicado de Sacyr enfatizó que la desinversión responde a su estrategia de priorizar mercados y optimizar la posición financiera, lo que le permitirá acelerar futuras inversiones internacionales. Según resaltó la firma, la operación fortalece sus capacidades de desarrollo de nuevos proyectos y refuerza la estabilidad financiera corporativa de cara a los próximos ciclos inversores.

En cuanto a los activos que permanecen bajo la gestión de Sacyr en Colombia, la empresa explicó que se trata de proyectos con diferentes niveles de avance y con potencial de desarrollo futuro en sectores clave para la infraestructura del país. Los planes de Sacyr para incrementar su inversión y valor de activos a largo plazo continuarán centrándose en la rotación y diversificación geográfica, de acuerdo al enfoque comunicado oficialmente.