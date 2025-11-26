Agencias

Al menos 13 muertos por las inundaciones en la isla de Sumatra, en el oeste de Indonesia

Al menos trece personas han muerto, entre ellas varios niños, por las fuertes inundaciones registradas en la provincia de Sumatra Septentrional, en el oeste de Indonesia, donde también se han producido corrimientos de tierra.

Las autoridades han indicado que las inundaciones han sido provocadas por fuertes precipitaciones, que comenzaron el fin de semana y se han prolongado a lo largo de la semana.

La situación ha llevado al desborde de varios ríos y, según la Agencia de Gestión de Desastres de la región (BPBD), las evacuaciones continúan en varias zonas como medida de prevención.

Las zonas más afectadas son las de Tapanuli Central y Tapanuli Sur, que acumulan gran parte de los fallecidos. Además, casi 40 personas han resultado heridas, según han indicado fuentes médicas en declaraciones a la agencia de noticias Antara.

