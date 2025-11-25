Senegal apunta a un descenso en 2025 de la migración irregular desde sus costas respecto al año anterior

El Comité Interministerial de Lucha contra la Migración Irregular (CILMI) en Senegal concluyó recientemente que el país ha dejado de figurar como principal punto de partida para migrantes hacia Europa durante los primeros diez meses de 2025, aunque reconoce que todavía existen salidas desde el territorio, principalmente asociadas a ciudadanos senegaleses y extranjeros. De acuerdo con la información publicada por la agencia estatal senegalesa de noticias APS, las autoridades han registrado una disminución en los intentos de cruce irregular por vía marítima hacia Europa en comparación con el año anterior.

Según indicó Mor Ngom, secretario permanente adjunto del CILMI, el descenso en la migración irregular se atribuye principalmente a la labor de las fuerzas de defensa y seguridad, que han intensificado los controles y la vigilancia en la costa atlántica senegalesa. Ngom explicó que, entre enero y octubre de 2025, personal de seguridad detuvo a 3.763 personas que preparaban la salida hacia Europa de forma irregular. Del total de detenidos, 1.598 eran de nacionalidad senegalesa, mientras que 2.165 correspondían a ciudadanos extranjeros, detalló APS en su reporte.

El mismo periodo contempló también la incautación de 47 embarcaciones que se disponían a realizar la travesía hacia el archipiélago español de las Islas Canarias, considerado el principal destino para quienes optan por esta ruta. Las fuerzas de seguridad detuvieron a 150 personas señaladas por su participación en redes de tráfico ilegal de migrantes, según la información consignada por la agencia estatal senegalesa.

Ngom destacó que la reducción de salidas desde Senegal se vincula no solamente a la acción policial y militar, sino también a la colaboración con comunidades vulnerables en las regiones costeras. Las autoridades senegalesas han profundizado las conversaciones con habitantes locales para analizar los motivos detrás de la migración, determinando que la falta de oportunidades laborales y los obstáculos para la reintegración social figuran entre los principales factores que impulsan las salidas hacia Europa.

Tal como publicó APS, Mor Ngom aseguró que las salidas marítimas suceden ahora con más frecuencia desde la costa de Gambia y otras zonas fronterizas, desplazando a Senegal como enclave central de estas operaciones. “La principal conclusión de este estudio es que Senegal ya no es prácticamente una zona de salida, aunque algunos senegaleses siguen marchándose”, declaró Ngom al medio estatal. Añadió también: “El Estado pondrá el foco sobre el acompañamiento de los jóvenes para disuadirlos a la hora de lanzarse a las rutas de la migración irregular”.

La ruta atlántica hacia las Islas Canarias se caracteriza por sus riesgos, debido a las condiciones adversas del mar, como fuertes corrientes y oleaje. En los últimos años, esta vía se consolidó como una de las más peligrosas para los migrantes que buscan llegar a Europa por mar. Según datos de la Organización Mundial para las Migraciones (OIM) citados en la página web del organismo y referidos por APS, al menos 5.620 personas han muerto o se encuentran desaparecidas desde el año 2014 en esta ruta.

El esfuerzo de Senegal para reducir la migración irregular ha involucrado tanto estrategias preventivas, centradas en el ofrecimiento de alternativas y apoyo a los jóvenes, como medidas represivas orientadas a combatir el tráfico ilegal de migrantes. Las respuestas estatales incluyen la atención al problema del desempleo y la búsqueda de mecanismos que incentiven la reinserción social y económica de los ciudadanos con antecedentes migratorios fallidos, según detalló la agencia APS.

En síntesis, los datos oficiales recopilados por el CILMI y difundidos en medios estatales muestran un descenso en la migración irregular desde Senegal hacia Europa entre enero y octubre de 2025, atribuyendo este cambio a la combinación de acciones de seguridad y programas de apoyo orientados a la juventud y poblaciones vulnerables. No obstante, las cifras también reflejan una persistencia de intentos de salida fuera del país, lo que mantiene la atención de las autoridades en la coordinación de respuestas integrales.