Agencias

Líderes de la UE celebrarán una cumbre informal este lunes en Luanda aprovechando la cumbre UE-Unión Africana

Guardar

Los jefes de Estado y de Gobierno de la UE celebrarán este lunes en la capital de Angola, Luanda, una cumbre informal para tratar cuestiones como el plan de paz de Estados Unidos para Ucrania que debaten delegaciones ucraniana, estadounidense y europeas este domingo en Ginebra.

La cumbre informal será el lunes a las 10.30 horas (la misma hora en la España peninsular), según fuentes de la UE consultadas por Europa Press. En la cita continuarán los contactos e intercambios entre los países europeos en relación con la iniciativa estadounidense para Ucrania.

Este mismo sábado los ministros de Asuntos Exteriores de la UE y de Reino Unido han mantenido una conferencia telefónica para abordar la propuesta. "Presentaré nuestras sugerencias al plan de paz ruso-estadounidense", ha apuntado el ministro de Asuntos Exteriores polaco, Radoslaw Sikorski, en referencia a la autoría rusa del texto que denuncia Varsovia. "Naturalmente, nada relativo a Polonia puede decidirse sin nuestro consentimiento", ha subrayado.

También se ha celebrado una reunión extraordinaria de embajadores esta noche en Bruselas para preparar la reunión del lunes en Luanda, según han explicado fuentes de la UE a Europa Press.

La presidenta de la Comsión Europea, Ursula von der Leyen, ha recordado este domingo que cualquier paz "justa y duradera" debe respetar la soberanía de Ucrania y ha mencionado en particular el caso de los menores "secuestrados por Rusia". "No descansaremos hasta que cada uno de ellos vuelva a reunirse con sus familias en sus hogares", ha advertido.

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, ya se encuentra en la capital angoleña. "¡Hola Luanda! Es estupendo estar aquí para participar en la 7ª Cumbre Unión Europea-Unión Africana", ha publicado Costa en su cuenta en X.

"La asociación UE-Unión Africana es fuerte, dinámica y ambiciosa. Espero sumarme mañana a João Lourenço (presidente de Angola) y Mahmoud Ali Youssouf (presidente de la Comisión de la Unión Africana) y otros líderes de la UE y africanos", ha añadido Costa.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Italia elimina a Bélgica y se mete en su tercera final seguida de Copa Davis

Matteo Berrettini y Flavio Cobolli sellaron el pase del conjunto transalpino tras imponerse en dos intensos duelos individuales ante el combinado belga frente a un público volcado en Bolonia, buscando igualar una gesta que no se veía desde hace décadas

Italia elimina a Bélgica y

El Partido Demócrata Europeo se compromete con la diversidad y a defender los derechos de las minorías en Europa

En el Congreso celebrado en Barakaldo, representantes respaldaron la Declaración de Bilbao sobre la inclusión, respaldando medidas que impulsan la equidad, el acceso de sectores históricamente marginados y el rechazo total a cualquier forma de discriminación dentro del ámbito europeo

El Partido Demócrata Europeo se

Diego Pablo Simeone: "Baena juega al fútbol donde le pongas, le veo con energía del Atlético"

Diego Pablo Simeone: "Baena juega

Olivia de Borbón desvela que finalmente no tomará medidas contra Isabel Preysler

Tras varias semanas de especulaciones sobre posibles acciones judiciales, la duquesa de Sevilla aclaró que descarta acudir a tribunales por las afirmaciones de la escritora en su libro sobre Beatriz von Hardenberg, señalando respeto por la memoria de su madre

Olivia de Borbón desvela que

Lula anuncia que el tratado de libre comercio UE-Mercosur se firmará el 20 de diciembre

Lula anuncia que el tratado