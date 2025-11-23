Agencias

Interrumpido temporalmente el tráfico aéreo en el aeropuerto de Eindhoven ante la presencia de drones

Las autoridades de Países Bajos han anunciado este sábado por la noche la suspensión temporal del tráfico aéreo --tanto para vuelos militares como civiles-- en el aeropuerto de Eindhoven, en el sur del país, tras el avistamiento de varios drones en las inmediaciones del aeródromo.

"Se han avistado varios drones en el aeropuerto de Eindhoven. Por lo tanto, se ha suspendido el tráfico aéreo civil y militar. Los recursos de defensa contra drones están listos para intervenir. La Policía y la Real Marechaussee de los Países Bajos (KMar) también se encuentran en el lugar", ha informado el ministro de Defensa, Ruben Brekelmans, en una publicación en su cuenta en la red social X.

Si bien la actividad en el aeropuerto de Eindhoven se ha reanudado un par de horas más tarde, Brekelmans ha tildado el incidente de "inaceptable" y ha anticipado que el Gobierno holandés está "tomando medidas al respecto".

No obstante, por el momento no han trascendido más detalles sobre la respuesta prevista por el titular de Defensa del país, que ha alegado "razones de seguridad" para "no compartir más información sobre cómo lo están haciendo".

Durante la interrupción de la actividad aérea, no se han permitido despegues ni aterrizajes en la mencionada base y los vuelos con destino a Eindhoven han sido desviados, según un aviso publicado en la página web del aeropuerto.

Este suceso tiene lugar después de que las tropas holandesas de la base aérea de Volkel, cerca de Nimega, dispararan contra varios drones que sobrevolaban las instalaciones el viernes por la noche, según notificó el Ministerio de Defensa, que alertó de que los drones habían desaparecido tras ser "atacados con armas de tierra", sin ser aún --en el momento del anuncio-- encontrados.

En los últimos meses, la presencia de drones ha perturbado repetidamente el espacio aéreo europeo, en particular en países como Bélgica, Alemania y Dinamarca.

