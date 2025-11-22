Agencias

Principales titulares de los periódicos para el domingo 23 de noviembre

Guardar

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

LA VANGUARDIA

-- "Europa claudica ante los petroestados en la cumbre del clima"

-- "El Barça honra el estreno del Spotify Camp Nou"

EL PAÍS

-- "El Papa aparta al primer obispo español acusado de pederastia"

-- "Europa negocia 'in extremis' el plan de EEUU para el futuro de Ucrania"

LA RAZÓN

-- "El golpismo invertido de Sánchez para sobrevivir: "Jugamos con fuego""

-- "Ucrania y la Unión Europea se citan para frenar la paz de Trump"

ABC

-- "Cerdán construyó su trama con un círculo íntimo descubierto a raíz de las pistas de Aldama"

-- "Auge y caída de García Ortiz, un jurista brillante que cambió en Madrid"

LEVANTE

-- "Equipos de alta tecnología contra el cáncer llevan parados dos años"

-- "La clínica dental que atendió a las niñas no podía hacer sedaciones intravenosas"

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Interrumpido temporalmente el tráfico aéreo en el aeropuerto de Eindhoven ante la presencia de drones

Interrumpido temporalmente el tráfico aéreo

Toto Wolff vende al estadounidense George Kurtz un 15% de su participación en Mercedes-AMG PETRONAS

El empresario George Kurtz, fundador de CrowdStrike, adquiere una participación minoritaria, se incorpora como coproductor, suma experiencia en tecnología y ciberseguridad, y apoyará la innovación estratégica para el campeonato mundial de automovilismo según confirma la escudería inglesa

Toto Wolff vende al estadounidense

Montero cree que quienes en democracia piensan que se vivía mejor en dictadura "no tienen ni idea"

Durante un acto en Madrid, la titular de Hacienda criticó la nostalgia hacia regímenes autoritarios, subrayando el desconocimiento sobre la represión y falta de derechos bajo el franquismo y advirtió sobre el peligro de relativizar los avances democráticos recientes

Montero cree que quienes en

Una jueza bloquea el despliegue de la Guardia Nacional en Washington DC (EEUU)

La decisión judicial considera que la Casa Blanca de Trump actuó sin autorización local, poniendo en duda la intervención de fuerzas federales en asuntos de seguridad urbana y planteando un desafío sobre los límites de poder del Ejecutivo en Estados Unidos

Una jueza bloquea el despliegue

Los hutíes de Yemen condenan a muerte 17 supuestos espías

Los hutíes de Yemen condenan