Google Maps permite ocultar el nombre real en las reseñas

Google ahora permite ocultar el nombre real en las reseñas que se escriben en Google Maps, un cambio que mantiene la motorización del servicio en busca de reseñas sospechosas.

El servicio de navegación de Google, además de ofrecer indicaciones de rutas, también permite descubrir nuevos establecimientos y lugares de interés y hacerlo, además, a partir de las reseñas que dejan los usuarios de esos sitios.

Estas reseñas se muestran con el nombre real de quien la ha escrito, el que figura en su cuenta de Google, pero desde este mes, también será posible ocultarlo con un apodo y una foto de perfil, como informa en un comunicado compartido en su blog.

Tanto si los usuarios usan su nombre real como si optan por un apodo, las reseñas seguirán vinculadas a la cuenta de Google, como asegura la compañía. También se mantienen las protecciones que permiten monitorizar la publicación de "reseñas sospechosas y falsas".

La posibilidad de usar un apodo se implementará a nivel global este mismo mes, y estará disponible para Google Maps en Android, iOS y ordenador.

Los usuarios que comparten reseñas en Google Maps se conocen como guías locales y tienen distintos niveles en función de su participación y de la utilidad de sus aportaciones. Además de la reseña, pueden puntuar un lugar concediendo un determinado número de estrellas y publicar fotografías y vídeos.