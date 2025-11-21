El Meiac de Badajoz ofrece la exposición 'Esto es lo verdadero', con 16 obras de 11 artistas iberoamericanos

Entre las piezas presentes en la exposición figuran obras de creadores como Tania Candiani, Regina José Galindo, Teresa Margolles, Voluspa Jarpa y Lotty Rosenfeld, artistas cuyas trayectorias han incluido exhibiciones en instituciones reconocidas internacionalmente como el MoMA de Nueva York, la Tate Modern de Londres, el Centre Pompidou de París, el MALBA de Buenos Aires, el Museo Reina Sofía de Madrid o el Palais de Tokyo de París. La muestra, que se celebra en el Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo (MEIAC) de Badajoz, invita a revisar el impacto y la actualidad de ‘Los desastres de la guerra’ de Francisco de Goya a través de la obra contemporánea de dieciséis piezas creadas por once artistas procedentes de Europa y América Latina. Según informó la Junta de Extremadura mediante una nota de prensa, esta exposición titulada ‘Esto es lo verdadero’ estará disponible hasta el 5 de abril de 2026.

Tal como publicó el medio, la inauguración contó con la presencia de la consejera de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes, Victoria Bazaga. Durante el acto de apertura, Bazaga remarcó la apuesta del MEIAC por establecer lazos con Iberoamérica desde el arte contemporáneo. La consejera también subrayó que el museo ha desarrollado una identidad particular en el panorama cultural español gracias a su vocación de servir de puente entre Extremadura, Europa e Hispanoamérica, y definió este espacio como un lugar de pensamiento crítico y reflexión sobre cuestiones centrales del tiempo presente desde una perspectiva iberoamericana.

‘Esto es lo verdadero’ es el resultado de un proyecto comisariado por Adonay Bermúdez, le revela el medio, quien ha impulsado un acercamiento multidisciplinario e intergeneracional con el legado de Francisco de Goya. Este proyecto utiliza como eje conceptual el último grabado de la serie goyesca, que da nombre a la muestra, caracterizado por presentar una escena de recogimiento, serenidad y elementos ligados al trabajo rural, contexto que simboliza la posibilidad de esperanza y renovación social frente a las imágenes de violencia y devastación. Las dieciséis piezas seleccionadas para esta exhibición comprenden distintos formatos artísticos, incluidos fotografía, escultura, instalaciones y videoperformance.

El medio amplía que la exposición incorpora también el aporte de figuras como Patrick Hamilton, Nuno Nunes-Ferreira, Acaymo S. Cuesta y Avelino Sala, artistas cuyos proyectos han alcanzado circuitos museísticos de relevancia en Estados Unidos, Europa y América Latina, e integran colecciones tanto públicas como privadas. Asimismo, la participación del extremeño Abel Jaramillo y del artista centroamericano Alejandro de la Guerra suma al conjunto una perspectiva generacional y territorial más amplia, incluyendo producciones expuestas anteriormente en instituciones como La Casa Encendida, CentroCentro, la Academia de España en Roma, así como espacios clave de Centroamérica y Sudamérica.

El enfoque curatorial, tal como detalló la Junta de Extremadura, busca no solo reflexionar sobre el pasado y el presente de la violencia y los conflictos sociales —temas centrales en ‘Los desastres de la guerra’ de Goya— sino también explorar la función transformadora del arte. Goya, según la información oficial, apartó la mirada de la glorificación y el triunfo militar y se centró en las víctimas, mostrando desplazamientos forzados, injusticia y daño humano, y con su serie de grabados asumió un posicionamiento crítico y de denuncia social.

En ese sentido, la exposición plantea un diálogo directo entre la obra histórica del pintor aragonés y las interpretaciones contemporáneas de los artistas participantes, muchos de los cuales han estado presentes en bienales internacionales de alto prestigio como las de Venecia, São Paulo, Shanghái, Documenta, La Habana, Cuenca o Sídney. El medio también indica que el MEIAC se reafirma, con este proyecto, como un espacio de encuentro que impulsa el arte como motor para el pensamiento crítico e instrumento para visibilizar problemáticas actuales a través de lenguajes artísticos diversos.

La serie de ‘Los desastres de la guerra’, compuesta a comienzos del siglo XIX, representa un punto de partida para abordar cuestiones universales relacionadas con el dolor, la injusticia y la resistencia ante la adversidad humana. De acuerdo con la información difundida, la exposición ‘Esto es lo verdadero’ se apoya en este linaje temático, pero lo actualiza al incluir tanto la voz de creadores consolidados como la de una nueva generación surgida en el panorama artístico internacional.

Con estas actuaciones, el MEIAC mantiene su dinámica de colaboración e intercambio con agentes y escenarios creativos de Europa e Hispanoamérica, destacando los aportes tanto de artistas reconocidos como de nuevos exponentes, y consolidando su papel dentro de la creación contemporánea. La exposición, según consignó el medio, establece una lectura multilateral de la obra de Goya, articulada desde el presente y a través de miradas técnicas y conceptuales diversas.