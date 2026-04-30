El candidato Roberto Sánchez propone que jueces de Perú sean elegidos por votación popular

Lima, 30 abr (EFE).- Roberto Sánchez, candidato de izquierda a la Presidencia de Perú, afirmó este jueves que la principal prioridad del país es la lucha contra el crimen organizado y la corrupción, y anticipó que promoverá una profunda reforma dentro de la Policía y en el sistema de justicia, con jueces elegidos mediante votación popular, de manera similar a México.

Sánchez, que compite en representación del encarcelado expresidente Pedro Castillo (2021-2022), señaló en un encuentro con la Asociación de Prensa Extranjera en el Perú (APEP) que "hay que hacer una profunda reforma del sistema de justicia".

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"Al crimen se le combate con un sistema de justicia limpio y transparente, proponemos que los jueces supremos no sean elegidos por la componenda del sistema parlamentario, sino con elecciones abiertas. Que sea el voto soberano del pueblo que reafirme la voluntad de los jueces, a fin de tener una justicia más empática con los ciudadanos", dijo el candidato.

Actualmente, las designaciones de jueces están en manos de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), el principal órgano de la Judicatura peruana, cuyos miembros son elegidos por el pleno del Parlamento.

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En ese sentido, confirmó que mantiene abierta la posibilidad de que su ministro de Justicia y Derechos Humanos sea el fiscal anticorrupción José Domingo Pérez.

El mediático fiscal fue recientemente desterrado de la Fiscalía después de que el Tribunal Constitucional fallara en contra de su acusación por lavado de dinero contra la candidata derechista Keiko Fujimori, quien será la rival de Sánchez en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.

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"José Domingo Pérez tiene el reconocimiento del país por su lucha frontal contra la corrupción y el caso muy emblemático de la megacorrupción de Odebrecht. Eso le ha valido persecución y le han quitado su trabajo. (Las fuerzas de derecha) se han apropiado de los órganos jurisdiccionales por su mayoría parlamentaria. Gobiernan quienes no ganaron las elecciones", sostuvo.

También dijo que "hay que hacer una profunda reforma de la Policía Nacional" para mejorar la situación económica y operativas de los agentes, además de volver a instalar a la Policía de Investigación, que dejó de existir en 1988.

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Sánchez también consideró que se deben hacer "ajustes constitucionales" para que las Fuerzas Armadas puedan dar apoyo a la Policía en el combate de la criminalidad y que se debe derogar un paquete de normas aprobada por el actual Congreso, que son conocidas en el país como 'leyes pro-crimen', porque han afectado la lucha contra la criminalidad.

Asimismo, planteó incorporar de una manera más formal a los ronderos (vigilantes civiles de zonas rurales) dentro del sistema nacional de seguridad para que se reconozca su labor del mismo modo que las organizaciones sociales y comunales contribuyeron a combatir a los grupos subversivos de Sendero Luminoso y Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA).

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Cuando ya se ha contado el 97,03 % de las actas,Fujimori ratifica su primer lugar, con el 17,11 % de los votos, seguida por Sánchez con el 12,04 %, y el ultraderechista Rafael López Aliaga, con el 11,87 %, lo que implica una diferencia de 27.671 entre el segundo y el tercero. Los dos primeros disputarán la segunda vuelta el próximo 7 de junio. EFE

(foto) (vídeo)

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