Las mejores armaduras de Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection y cómo elegirlas

Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection, de Capcom.

En Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection, elegir tu armadura va mucho más allá de buscar el número de defensa más alto. La verdadera ventaja estratégica reside en las habilidades pasivas de cada set, las cuales se adaptan a tu estilo de juego y a los desafíos específicos que enfrentás.

En esta guía, te contamos todo sobre su forja y personalización, los tipos más poderosos por rol, las mejores estrategias según tu progresión y cómo potenciar tu equipo con decoraciones.

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Cómo gestionar y personalizar tu armadura eficazmente

Tu equipo se forja y mejora en la Herrería, utilizando los materiales que obtenés al derrotar monstruos. Pero la personalización no termina ahí. En tu base del Castillo de Azuria encontrarás el Baúl, una herramienta muy útil.

Esta te permite cambiar el color de las piezas y, lo más importante, usar la función de armadura superpuesta. Esto te deja lucir visualmente un set mientras conservás las estadísticas y habilidades de otro completamente diferente. Además, si preferís ver el rostro de tu personaje, podés ocultar el casco desde el menú de opciones.

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Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection, de Capcom.

Los mejores sets de armadura por rol y sus habilidades

Cada set está vinculado a un monstruo y su valor lo definen habilidades únicas. Para los jugadores que prefieren un rol defensivo, las armaduras de supervivencia o tanques son imprescindibles.

El set de Brachydios, muy recomendado para jefes difíciles, incluye la habilidad Tenacidad. Esta te permite sobrevivir a un golpe letal con 1 HP si tenés más del 50% de vida. Por su parte, el set de Deviljho, con una defensa base de 126, es excelente para el end-game gracias a Tenacidad G y habilidades que aumentan el daño en situaciones críticas.

Si tu estilo depende del uso frecuente de habilidades de arma, necesitás armaduras de gestión de estamina. El set de Namielle (Tentacle) es ideal, ya que ofrece Refuerzo de Estamina y Sobrecarga de Estamina para una recuperación rápida. Además, cuenta con Todo o nada XL, que potencia el daño de las habilidades a cambio de un mayor coste.

Para builds especializadas, el set de Espinas es la mejor opción para aplicar estados alterados. Sus habilidades aumentan la probabilidad de infligirlos y el daño contra enemigos afectados.

Cuándo usar cada set: estrategias de progresión

Saber en qué momento equipar cada armadura es fundamental. Existe un “truco para el early-game”: si te encontrás con Namielle (Dragón Anciano de la Calamidad) y perdés contra él tres veces a propósito, recolectarás suficientes materiales para fabricar su set de defensa 52. Esto te da una gran ventaja al inicio de la aventura.

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Cuando te enfrentes a Dragones Ancianos con ataques devastadores, priorizá sets con Tenacidad, como el de Brachydios o Deviljho, para evitar los temidos “one-shots”. Para otras actividades, la elección también es táctica.

Si tu objetivo es el farmeo de huevos, el set de Rath es casi obligatorio por su habilidad Protector de Guaridas. Esta aumenta las chances de que un monstruo se retire a su nido tras el combate. Al explorar zonas específicas para recolectar materiales, es útil equipar armaduras que ofrezcan defensa contra el elemento predominante del área o habilidades que mejoren la obtención de recursos.

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Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection, de Capcom.

Cómo potenciar tu equipo con el sistema de decoraciones

El equipamiento no se limita a las habilidades innatas del set. Muchas armaduras tienen ranuras donde podés colocar decoraciones para añadir habilidades extra, como Evasión, Cazador de Dragones o Vínculo de Alma.

Un sistema muy eficiente es la mejora automática de decoraciones. Si obtenés un duplicado de una que ya tenés equipada, el juego la combinará automáticamente para subirla de rango. Esto aumenta su efecto sin que ocupes un espacio adicional en tu inventario.

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Por supuesto que la defensa no lo es todo. En Malditos Nerds tenemos más guías de Monster Hunter Stories 3, incluyendo cómo elegir las mejores armas.