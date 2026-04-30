Viernes 1, sábado 2, domingo 3 y lunes 4 de mayo de 2026 (19.30 GMT)

Madrid, 30 abr (EFE).-

VIERNES 1

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Teherán.- La situación se mantiene encallada y sin visos de una solución en el corto plazo pese a las palabras del Gobierno iraní de que está dispuesto a negociar si Estados Unidos cesa sus ataques, lo que mantiene el precio del petróleo en máximos de los últimos años.

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Redacción Internacional.- Decenas de países celebran este viernes el Día del Trabajo, algunos, como Cuba, en clave política con el lema "La patria se defiende", y otros con reivindicaciones laborales o sociales.

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La Habana.- Cuba celebra el primero de mayo con el foco puesto en las tensiones con EE.UU. y la posibilidad de una agresión militar, con un lema que condensa el ánimo en el Gobierno y el Partido Comunista de Cuba: "La patria se defiende".

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Bogotá.- El presidente colombiano, Gustavo Petro, encabeza una manifestación con motivo del Primero de Mayo para protestar contra el alza de los tipos de interés y en favor de la convocatoria de una asamblea constituyente para hacer las reformas que no le aprobó el Congreso.

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Pekín.- China llega este Primero de Mayo con el propósito de poner reglas a los algoritmos que ordenan el trabajo de repartidores, conductores y empleados de plataformas, un colectivo de 84 millones de personas que sostiene parte de la vida urbana del país mientras trabaja bajo presión de plazos, tarifas ajustadas y sistemas opacos de evaluación.

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París.- A escasos pasos de la Catedral de Notre-Dame, París atesora un patrimonio de valor histórico incalculable, una catacumba del 'jazz' que ha animado el subsuelo parisino durante 80 años: el 'Caveau de la Huchette', sin el cual no habrían existido Los Beatles, asegura a EFE su actual propietario.

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El Cairo.- El exfutbolista del Real Madrid y de la selección brasileña Marcelo Vieira da Silva, de 37 años, asegura en una entrevista con EFE en Egipto que no cree en el concepto de "fútbol moderno", y defiende que la esencia del juego "no ha cambiado", al tiempo que descartó dedicarse a los banquillos por no tener perfil de entrenador.

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Asunción.- Organizaciones sindicales convocan a una marcha en la capital paraguaya, Asunción, por el Día Internacional de los Trabajadores.

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Miami.- Leslie Grace conecta con sus raíces dominicanas y busca "quién es el amor" en su nuevo disco.

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Quito.- Los principales sindicatos y la Confederación de Nacionalidades Indígeas del Ecuador (Conaie) marchan en el centro de Quito contra las políticas económicas del presidente Daniel Noboa, en el marco del día internacional del trabajo.

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San José.- Miles de trabajadores participan en la tradicional marcha del Día del Trabajador para exigir mejoras laborales y sociales.

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Nueva York.- La icónica plaza de Times Square (Nueva York) acoge una conocida 'performance' de la artista cubana Tania Bruguera, "El susurro de Tatlin #6" en la que invita a cualquiera a subir a un estrado, tomar un micrófono y hablar, libre de censura, durante un minuto.

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San Salvador.- Salvadoreños, integrantes de algunas organizaciones sociales, se movilizan este viernes para pronunciarse en contra de algunas acciones, medidas y políticas del presidente Nayib Bukele, como el régimen de excepción y la pérdida de garantías de los derechos humanos.

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Ciudad de Panamá.- Panamá celebra el Día Internacional de los Trabajadores con uno de sus sindicatos más emblemáticos y con capacidad de movilización, el Suntracs, atravesando uno de sus momentos más bajos por la presión judicial y el rechazo de varios sectores de la sociedad.

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Nueva York.- La casa Sotheby's presenta a la prensa las obras de sus subastas más importantes de arte moderno y contemporáneo del próximo mes de mayo, entre las que se incluyen un Rothko, un Basquiat y un Picasso.

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El Alto (Bolivia).- La Central Obrera Boliviana (COB), la mayor entidad sindical del país, convoca a un mitin en El Alto, ciudad vecina de La Paz, con motivo del Día Internacional del Trabajo.

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Santiago.- La Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la principal organización sindical de Chile, convoca una manifestación en Santiago por el Día Internacional de los Trabajadores, la primera gran marcha desde que asumió el poder el ultraderechista José Antonio Kast en marzo.

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Tegucigalpa.- Organizaciones obreras conmemoran en Honduras el Día Internacional de los Trabajadores para exigir en las calles mejoras sociales y laborales.

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Quito.- Los camiones de carga tratan de cruzar la frontera entre Colombia y Ecuador horas antes de que entren en vigor los aranceles del 100 % que se han impuesto ambos países como parte de la escalada en la guerra comercial abierta desde febrero pasado.

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SÁBADO 2

Berlín.- La prisión siria de Sednaya, símbolo de la represión del antiguo régimen de Bachar al Asad en donde miles de disidentes fueron torturados y ejecutados durante décadas, se puede recorrer ahora desde Berlín, donde la ONG Prisons Museum ha instalado en una vieja cárcel para presos políticos de la RDA una exposición que incluye un recorrido virtual en 3D. Por Clara Palma.

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Quito.- La pequeña rana venenosa cuya toxina fue vinculada al presunto sesinato del opositor ruso Alexéi Navalni es también una especie muy cotizada entre los amantes de las mascotas exóticas, por su reducido tamaño y diversidad de colores, que oscilan entre los tonos rojizos, azulados o blancos en función de la ubicación de su hábitat.

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Río de Janeiro.- Shakira ofrece un concierto gratuito en Copacabana, la playa más emblemática de Río de Janeiro, donde las autoridades prevén una asistencia cercana a los dos millones de personas, lo que lo convertiría en el recital más multitudinario de la cantante colombiana.

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Campo Maior (Portugal).- El CEO de Nabeiro-Delta Cafés de Portugal, Rui Miguel Nabeiro, analiza en una entrevista con EFE la estrategia de expansión de la empresa y la relevancia del mercado español para la misma.

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Portobelo (Panamá).- La "resiliencia" del negro esclavizado en los tiempos de la colonización y su lucha por la libertad han sido homenajeados durante siglos por los Congos panameños, una representación cultural de los afrodescendientes del Caribe a través de la música y el baile, que se celebra este sábado en la ciudad panameña de Portobelo.

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La Paz.- Antiguas valijas y fotografías, una máquina de escribir, objetos personales como una guitarra o ropa, y una vasta colección de libros, incluidos los que escribió él mismo y otros de distintos autores, son parte de una exposición en Bolivia que rinde homenaje a la faceta lectora del escritor peruano Mario Vargas Llosa.

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DOMINGO 3

Quito.- Ecuador inicia un nuevo toque de queda nocturno en casi la mitad del país durante cerca de 15 días, lo que incluye a Quito y Guayaquil, las dos principales ciudades, para combatir al crimen organizado en medio de la peor crisis de violencia de su historia.

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La Paz.- El Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Bolivia iniciará una reforma para corregir los vacíos y aspectos obsoletos del sistema vigente, tras culminar un ciclo de cinco comicios en los dos últimos años, afirma en una entrevista con EFE el presidente de ese organismo, Gustavo Ávila.

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LUNES 4

Ereván.- Armenia acoge la VIII cumbre de la Comunidad Política Europea.

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Bruselas.- Los ministros de Economía y Finanzas de la eurozona (Eurogrupo) mantendrán este lunes su atención en el impacto económico de la guerra en Irán, especialmente en el precio de los combustibles y teniendo en cuenta que sus consecuencias serán "mucho más persistentes" que el propio conflicto.

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Nicosia.- Los ministros de Agricultura de la Unión Europea (UE) celebran una reunión informal en Nicosia (Chipre).

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Caracas.- El secretario general del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, ofrece una rueda de prensa de la formación sobre diferentes temas de interés político.

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Nueva York.- Vuelve a Nueva York la Met Gala, una extravagante reunión de celebridades que recauda fondos para el Instituto de Moda del Museo Metropolitano de Arte (Met), y en la que Beyoncé, Nicole Kidman y otras estrellas invitadas seguirán un código de vestir sugerido por la influyente Anna Wintour: "La moda es arte".

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epp/EFETV

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