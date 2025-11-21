Agencias

Diego Torres actuará en el Auditorio Roig Arena el 19 de abril con su gira 'Mi Norte & Mi Sur'

El artista argentino Diego Torres parará en el Auditorio Roig Arena el 19 de abril dentro de su gira para presentar su nuevo trabajo 'Mi Norte & Mi Sur', según ha informado el auditorio en un comunicado.

Durante esta gira, Diego Torres presentará todos sus grandes éxitos y, por primera vez, las canciones de este nuevo trabajo discográfico. El disco, compuesto por once temas, reúne colaboraciones con Estopa, Miranda!, Edén Muñoz y Manuel Carrasco y es reflejo de una etapa creativa marcada por la experimentación.

Entre los títulos destacados figuran 'Vas a Quedarte', 'Mi Norte & Mi Sur', 'Trepando Paredes' y 'La Última Noche'. La energía del álbum muestra el momento artístico del músico y combina sonoridades acústicas, pop alternativo y ritmos latinos sin perder la esencia optimista que define su trayectoria. Las entradas para el concierto de Diego Torres salen a la venta el viernes, 28 de noviembre, a las 12h, en la web www.roigarena.com.

