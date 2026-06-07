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Candidato peruano Sánchez llama a la democracia y justicia al votar en la segunda vuelta

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Lima, 7 jun (EFE).- El candidato de izquierda a la Presidencia de Perú, Roberto Sánchez, hizo un llamado este domingo a la democracia, a la justicia y a la paz social, tras ejercer su voto en la segunda vuelta de las elecciones, en la que disputa el Gobierno con la derechista Keiko Fujimori.

Tras votar en Lima, Sánchez dijo a la prensa que siente "bastante esperanza" porque "hay una mayoría social que quiere la justicia", después de salir de su centro de votación rodeado por policías.

"Llamamos al compromiso, el amor por nuestra patria, la defensa de la familia", aseguró el candidato ante sus votantes.

Sánchez llegó acompañado por su esposa y portando el sombrero, cedido por el destituido expresidente Pedro Castillo (2021-2022), que ha sido el símbolo de su candidatura al frente del partido Juntos por el Perú (JP). EFE

(foto) (vídeo)

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