Codelco firma un acuerdo con el multimillonario indio Adani para explorar proyectos de cobre en Chile

Las proyecciones internacionales sobre el cobre estiman que la demanda mundial del metal aumentará en 50% para el año 2040, impulsada principalmente por la intensificación de la electrificación y la extensión de las energías renovables. En este contexto, la estatal chilena Codelco y Kutch Copper, filial del Grupo Adani liderado por el empresario indio Gautam Adani, anunciaron un acuerdo para la exploración conjunta de futuros yacimientos en el norte de Chile, según informaron ambas compañías mediante un comunicado conjunto.

De acuerdo con los detalles publicados por la fuente original, la colaboración entre Codelco y la subsidiaria de Adani implica el desarrollo de tres proyectos de exploración de cobre ubicados en las regiones de Antofagasta y Atacama. El acuerdo, de carácter no vinculante, establece la intención de ambas partes de trabajar conjuntamente en campañas de perforación para identificar nuevas reservas, en respuesta directa a las expectativas del mercado global sobre la mayor demanda del mineral.

El medio detalló que la reciente alianza entre ambas firmas ocurre pocos meses después de que Codelco aprobase la provisión de concentrados de cobre a la planta de fundición de cobre que Grupo Adani construye en Mundra, al oeste de India. Este proyecto de fundición, valorado en 1.200 millones de dólares (1.042 millones de euros), representa parte de la estrategia del conglomerado indio para asegurar el suministro del metal en un contexto internacional marcado por el crecimiento de industrias relacionadas con la energía limpia y la tecnología.

El presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco, afirmó que "este acuerdo refleja el compromiso de Codelco con las asociaciones público-privadas, que fomentan la creación de valor y ayudan a compartir los riesgos de inversión, además de aportar a nuestra producción y desarrollo futuro". Según publicó la fuente original, la estatal chilena busca fortalecer sus estrategias de largo plazo sobre exploración y extracción, y considera esenciales las colaboraciones internacionales ante el alto costo y la complejidad de grandes iniciativas mineras.

La decisión de asociarse con Kutch Copper responde, en parte, según consignó el comunicado, a la presión mundial por aumentar la producción de materiales fundamentales para la transición energética. Codelco, como mayor productora mundial de cobre, enfrenta el reto de invertir continuamente en capacidades de exploración a fin de mantener la oferta frente a un alza sostenida de la demanda, fenómeno que diversos análisis internacionales atañen directamente al desarrollo de vehículos eléctricos, infraestructuras de red y sistemas de generación limpia.

Según informaciones de ambas compañías, las regiones chilenas seleccionadas para esta iniciativa –Antofagasta y Atacama– son reconocidas por su potencial geológico, lo que podría traducirse en la identificación de nuevos recursos de cobre para el mercado global. El acuerdo contempla fases preliminares de exploración y estudios técnicos antes de emprender inversiones mayores.

La colaboración con el conglomerado de Adani forma parte de un proceso más amplio en el que Codelco pretende diversificar sus alianzas y consolidar relaciones con actores clave de la industria, según reportó la fuente original. Esto permitirá, según lo expuesto en el comunicado, compartir riesgos y acceder a nuevas tecnologías y mercados internacionales, al tiempo que refuerza la participación de Chile en la cadena global de valor del cobre.

Según informaron las compañías, el mercado asiático y, particularmente, la India, representa un destino estratégico para el cobre chileno, dada la creciente industrialización y los ambiciosos planes de electrificación en la región. Al mismo tiempo, la exploración conjunta podrá fortalecer la posición de Codelco como proveedor estable en medio de la competencia internacional y los desafíos de sostenibilidad que enfrentan las grandes mineras.

Finalmente, el medio destacó que el acuerdo no implica, por el momento, compromisos financieros vinculantes, centrándose en una fase de prospección y estudio cuya evolución dependerá de los resultados técnicos y económicos de los proyectos identificados en el norte del país.