Agencias

EEUU sanciona a un ex atleta olímpico canadiense, a nueve personas y nueve entidades por narcotráfico

Guardar

Las autoridades estadounidenses han anunciado este miércoles la imposición de sanciones contra Ryan James Wedding, ex atleta olímpico de nacionalidad canadiense, así como a otras nueve personas y nueve entidades vinculadas a este hombre que figura entre los diez fugitivos más buscados por la Policía Federal (FBI) por asesinato, narcotráfico y otros cargos por los que han elevado a 15 millones de dólares (13 millones de euros) la recompensa a cambio de información que permita su detención.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro ha tomado esta decisión alegando que Wedding "es un criminal extremadamente violento" acusado de ordenar el asesinato de "decenas" de personas en el continente americano. "Emplea métodos altamente sofisticados tanto en la planificación como en la ejecución de estos crímenes, demostrando un nivel de coordinación y crueldad que lo ha convertido en uno de los fugitivos más peligrosos del mundo", ha precisado en un comunicado.

Además, se le acusa de traficar "toneladas de cocaína a través de Colombia y México para su distribución en Estados Unidos y Canadá" y de dirigir una "organización criminal (que) utiliza criptomonedas para mover y blanquear las ganancias del narcotráfico, ocultando así enormes sumas de dinero ilícito".

Las autoridades estadounidenses han sancionado asimismo por esta labor a nueve entidades y otras nueve personas: un hombre de nacionalidad mexicana y su esposa, dos mujeres colombianas, dos varones procedentes de Canadá, un hombre y una mujer originarios de Italia y un hombre británico.

Por otra parte, el Departamento de Estado ha elevado en la misma jornada a 13 millones de euros la recompensa a cambio de información que dé con el paradero de Wedding, quien se encuentra prófugo de la justicia oculto en México, y permita su detención.

Esto supone un incremento de 10 millones de dólares (8,6 millones de euros) de la suma que ofrece la Oficina Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley en coordinación con el FBI y los gobierno de Canadá y México "un esfuerzo conjunto para llevar a Wedding ante la justicia".

La cartera diplomática ha anunciado asimismo sendas recompensas de hasta 2 millones de dólares (1,7 millones de euros) por varios sicarios desconocidos responsables del asesinato, a principios de este año, de un socio del exdeportista en Medellín, Colombia.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Trump asegura que firmaría la ley para publicar los archivos de Epstein

Donald Trump declaró que respaldaría la divulgación de documentos vinculados a Jeffrey Epstein si el Congreso aprueba la iniciativa, marcando un giro respecto a su posición previa y desafiando a sus colegas republicanos a apoyar la transparencia legislativa

Trump asegura que firmaría la

Las FDS anuncian el derribo de dos drones de Estado Islámico y los vinculan a posiciones controladas por Damasco

Las FDS anuncian el derribo

Condenado a cinco años de prisión por la explosión de una gasolinera en Daguestán que dejó 35 muertos

Las autoridades rusas impusieron cinco años de cárcel y restricción para actividades comerciales a Eldar Nasrulaev tras probarse su responsabilidad en el incendio que costó decenas de vidas, devastó infraestructuras y generó pérdidas millonarias en Majachkalá

Condenado a cinco años de

El ELN libera a los cinco militares colombianos secuestrados hace más de una semana en el norte del país

Cinco miembros de las Fuerzas Armadas, secuestrados el 9 de noviembre en Arauca, regresaron este lunes tras un proceso mediado por la ONU, la OEA, la Iglesia Católica y la Defensoría, que confirmaron su buen estado físico y emocional

El ELN libera a los

Científicos capturan partículas diminutas en busca de pistas sobre la electrificación de las nubes

Científicos capturan partículas diminutas en