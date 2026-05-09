La familia de Carlos Baute al completo para celebrar la comunión de su hijo Markuss

Carlos Baute y su familia han celebrado por todo lo alto la Primera Comunión de su hijo Markuss en uno de los hoteles más emblemáticos de la capital. El cantante venezolano, su esposa Astrid Klisans y sus cuatro hijos han sido captados por el equipo de Europa Press entrando al Mandarin Oriental Ritz de Madrid para la esperada celebración.

La familia al completo ha acudido al exclusivo hotel madrileño para compartir este día tan especial. El artista ha llegado acompañado de su mujer, la arquitecta y modelo de ascendencia letona Astrid Klisans, con quien contrajo matrimonio en 2011. Junto a ellos estaban sus tres hijos en común: Markuss, el protagonista del día que cumple sus 10 años; Liene, de 9 años; y la pequeña Álisse, de 7 años.

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Muy unido a su día a día, también ha estado presente José Daniel Arellán, el hijo mayor del cantante nacido en 1990 fruto de una relación juvenil en Caracas, que no ha dudado en formar parte de la celebración familiar. La presencia del primogénito de Baute cobra especial significado, ya que durante años mantuvieron una relación distante e incluso el artista negó públicamente su paternidad. Sin embargo, tras confirmarse el vínculo biológico por un tribunal español en 2012, padre e hijo sellaron su reconciliación en 2020 con un emotivo mensaje público donde Carlos le pidió perdón por los errores del pasado.

La familia Baute-Klisans se ha caracterizado siempre por mantener una vida familiar unida y por compartir sus momentos más importantes con discreción pero celebrándolos por todo lo alto, demostrando que los valores familiares son su máxima prioridad.

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