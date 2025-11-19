Agencias

Previa del Twente FC - Atlético de Madrid

El Atlético de Madrid tendrá este jueves (18.45 horas) un partido clave para su futuro en la Liga de Campeones Femenina 2025-2026 en su visita al FC Twente neerlandés frente al que necesita volver a la senda de la victoria tras dos derrotas seguidas.

El conjunto rojiblanco arrancó bien esta fase de liga, con un demoledor 0-6 ante el SKN St.Poelten austriaco, pero en sus dos partidos consecutivos en Alcalá de Henares ante dos rivales de mayor potencial como el Manchester United inglés y la Juventus FC italiana no pudo sumar nada.

Las ajustadas derrotas por 0-1 y por 1-2, este último en un partido que empezó ganando, dejaron al equipo que dirige Víctor Martín en la décima posición, todavía dentro del corte para el 'playoff', y con un punto de ventaja sobre su siguiente rival, al que debe batir para alejar y para asentarse en el 'Top 10' antes de un duro final de liguilla con duelos ante el Bayern Múnich alemán, en casa, y el Olympique de Lyon francés, a domicilio.

Por ello, volver a la senda de la victoria en la máxima competición continental se antoja vital para el futuro rojiblanco en este torneo y para ello espera no flojear a domicilio ante un rival ya con recorrido estos últimos años en la Champions, y que ha mostrado ser lo suficientemente competitivo para que el Atlético de Madrid no se relaje.

El equipo colchonero llega con buen ánimo a este importante encuentro después de encadenar su tercera victoria seguida, sin encajar tampoco, en la Liga F Moeve, al ganar por 2-0 y aprovechar el Clásico y el derbi vasco para colocarse en la segunda posición de la tabla clasificatoria en su mano a mano con Real Madrid y Real Sociedad por las dos plazas que permiten pelear por entrar en la a próxima Champions.

En el duelo ante el conjunto catalán, Víctor Martín no hizo demasiadas rotaciones, más allá de la obligada de Andrea Medina, que dio el susto ante la 'Juve' con un fuerte traumatismo craneoencefálico y que tampoco estará para este partido en los Países Bajos. Rosa Otermín y Carmen Menayo podrían sustituirla, mientras que las novedades son las vueltas de Alexia Fernández tras cumplir sanción el pasado jueves y de Synne Jensen, que causó baja poco antes del inicio del choque contra el conjunto italiano.

Enfrente, un FC Twente que tuvo que pasar dos rondas previas para estar en esta fase de liga donde lleva dos puntos, aunque ambos valiosos porque fueron, en casa, ante el todopoderoso Chelsea FC inglés (1-1), y a domicilio ante un buen equipo como el SL Benfica portugués (1-1), aunque su derrota fue contra el debutante OH Leuven belga (2-1).

El equipo neerlandés sabe también de la importancia de sacar la victoria por jugar en casa y porque sus últimos partidos son ante el Arsenal FC inglés y el Real Madrid. En sus filas sobresale la figura de la centrocampista internacional por Países Bajos Jill Roord.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

FC TWENTE: Lemey; Vliek, Carleer, Knol, Tuin; Van Ginkel, Roord, Groenewegen; Elberink, Ravensbergen y Proost.

ATLÉTICO DE MADRID: Gallardo; Fernández, Lauren, Lloris, Menayo; Luany, Boe Risa, Fiamma, García, Jensen; y Sarriegi.

--ÁRBITRA: Emanuela Rusta (ALB).

--ESTADIO: Twente Stadion.

--HORA: 18.45/Disney+.

