Bullrich asegura que el Gobierno argentino busca capturar al exguerrillero Apablaza

Santiago de Chile, 5 may (EFE).- La exministra de Seguridad y actual senadora argentina Patricia Bullrich aseguró este martes que el compromiso del Gobierno de su país es "encontrar" al exguerrillero chileno Galvarino Sergio Apablaza, acusado de participar en el asesinato del senador Jaime Guzmán en 1991, para extraditarlo.

“Si está en Argentina lo vamos a encontrar. Y ese es el compromiso del presidente argentino, es el compromiso del gobierno”, dijo Bullrich a medios locales durante su visita a Santiago, donde se reunirá con el presidente chileno José Antonio Kast.

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El paradero de Apablaza, quien se asiló en Argentina desde hace décadas, es desconocido desde principios de abril cuando la Justicia de ese país ordenó su detención con fines de extradición y no se concretó, luego de que la policía no lo encontrara en su vivienda.

Bullrich alegó que el exguerrillero “tejió durante muchos años redes con ciertos sectores políticos de la Argentina”, y que al tener un proceso judicial en marcha sin decisión no podía ser vigilado.

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“En ese tiempo evidentemente él aprovechó esa circunstancia, ese vacío existente para irse”, añadió.

La senadora defendió que en Argentina se hizo “todo lo que teníamos que hacer” ante la solicitud de Chile para que Apablaza pueda comparecer en Tribunales de su país para ser juzgado por su vinculación en un crimen político.

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“Le habían dado asilo, tuvimos que hacer todo un procedimiento, cambiamos la comisión, logramos que esa comisión le saque, le retire el asilo, luego él fue a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, dijo que estaba en condiciones de ser extraditado”, detalló sobre la causa que inició en 2010.

La exministra de Seguridad argentina refrendó el estatus judicial de Apablaza y subrayó que “ya está otorgada la extradición, solamente hay que encontrarlo".

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"Estoy convencida que la fuerza de seguridad argentina lo va a encontrar”, recalcó.

El exguerrillero, sin embargo, pidió a través de su abogado Rodolfo Yanzón al Comité Contra la Tortura de las Naciones Unidas (ONU) que intervenga para frenar su detención y extradición, alegando que “responde a cuestiones políticas” y que “cualquier proceso judicial en su contra carece de garantías de debido proceso”.

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Apablaza, de 75 años, es un exintegrante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), una organización nacida del Partido Comunista (PC) de Chile y que tomó las armas durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), y que se escindió del PC una vez iniciada la democracia.

El excombatiente ha sido vinculado como autor intelectual del crimen contra Guzmán, fundador del partido chileno de derecha Unión Demócrata Independiente (UDI), formado al alero de la dictadura, y quien fue el ideólogo y artífice de la Constitución de 1980, vigente hasta hoy.

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El caso ha sido considerado una prioridad para el presidente Kast, quien lo ratificó en una reunión que tuvo con su homólogo argentino Javier Milei en Buenos Aires, pocos días después de que se conociera la desaparición, con el objetivo de acelerar la detención y extradición de Apablaza.

Guzmán, mentor y referente de Kast, murió a causa de un disparo con 44 años, el 1 de abril de 1991, ya en democracia. EFE

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