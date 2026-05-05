Macron propone a su brazo derecho para dirigir el Banco de Francia

París, 5 may (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, propuso este martes al que hasta hace unos días era su brazo derecho en el Elíseo, Emmanuel Moulin, para ocupar el puesto de gobernador del Banco de Francia hasta 2032, un nuevo movimiento de colocar a peones de su entorno en puestos clave del país.

El nombramiento de Moulin, que debe pasar el filtro de las comisiones de finanzas de las dos cámaras, se suma a los de otros fieles macronistas, como Richard Ferrand al frente del Consejo Constitucional o Amélie de Montchalin del Tribunal de Cuentas.

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Si se confirma su nombramiento, el que fue secretario general del Elíseo, principal colaborador del presidente hasta hace unos días, sustituirá a François Villeroy de Galhau, que anunció que abandonaba el puesto año y medio antes del final de su mandato.

A sus 57 años, Moulin ha pasado por numerosos gabinetes ministeriales, tanto de Gobiernos del conservador Nicolas Sarkozy como del socialista François Hollande, trabajó junto a la actual gobernadora del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, y atesora una gran experiencia en el sector.

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En 2015 ya fue uno de los candidatos a sustituir a Christian Noyer al frente del Banco de Francia, aunque finalmente el elegido fue Villeroy de Galhau.

Moulin deberá comparecer en los próximos días ante las comisiones de finanzas, donde los grupos de la oposición han emitido ya sus reservas con el telón de fondo de las nominaciones de allegados del presidente para puestos clave. EFE

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