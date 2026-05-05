Bogotá se consolida como capital musical al celebrar los cinco años del festival BIME

Bogotá, 5 may (EFE).- La música en español vuelve a tomar a Bogotá como uno de sus principales escenarios globales con la celebración del BIME, el mayor encuentro de la industria musical iberoamericana que cumple cinco años en la capital colombiana con diferentes lugares de la ciudad como protagonistas.

El evento nació hace 14 años en Bilbao y hace cinco encontró en Bogotá su segunda casa, un lustro en el que su evolución refleja el ascenso de la capital colombiana dentro del mapa global de la música.

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"Cuando llegamos, Bogotá era una apuesta interesante, hoy es una parada indispensable en la industria", explicó a EFE el director del encuentro en Bogotá, Felipe Jaramillo, quien asegura que la ciudad se ha consolidado como uno de los principales centros del negocio musical digital en América Latina.

Desde este martes y hasta el jueves, el BIME reunirá a cerca de 3.000 profesionales, de los cuales un tercio son internacionales, en un formato que combina congreso, ciudad y festival, y que convierte a Bogotá en un nodo de conexión entre América Latina, España y el mercado anglosajón.

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El evento se realiza en distintos puntos de la capital, desde la Universidad EAN, donde se celebran las jornadas profesionales, hasta el Centro Felicidad Chapinero, que acogerá los encuentros abiertos al público, reforzando la idea de que el BIME ya no es solo un congreso, sino una experiencia urbana.

Bajo el lema de la creciente globalización de la música en español, el programa reunirá a artistas y ejecutivos que analizarán cómo el mercado latino ha dejado de ser de nicho para convertirse en un eje central de la industria internacional.

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Entre los invitados figuran artistas como Juanes, Greeicy Rendón y Trueno, junto a figuras clave del negocio como el CEO de la Academia Latina de la Grabación, Manuel Abud, así como representantes de plataformas y grandes compañías musicales.

El BIME mantendrá asimismo su doble naturaleza: de día, como foro profesional con conferencias y debates, y de noche, como festival con más de 50 bandas iberoamericanas en distintos escenarios.

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"De día es un espacio de reflexión y negocio, y de noche se convierte en un festival de nuevos talentos", agregó Jaramillo.

Con conciertos de acceso gratuito hasta completar aforo, el evento busca tomar diferentes espacios de la ciudad y acercar al público a las nuevas tendencias musicales. EFE

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(foto)

La Agencia EFE contó con la ayuda del BIME para la difusión de este contenido.

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