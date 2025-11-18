México impulsa comercio con Italia mientras avanza ratificación del tratado con la UE

México incrementó en un 45,7 % sus exportaciones agroalimentarias a Italia entre enero y julio de 2025, un repunte que ocurre a tres meses de la firma del Acuerdo Global Modernizado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea (UE), previsto para febrero de 2026, según informaron este martes autoridades italianas.

El embajador de Italia en México, Alessandro Modiano, resaltó que, ante la tendencia de algunos países a elevar sus aranceles, “hay que diversificar las economías”, motivo por el cual México se ha convertido en un socio prioritario para este país europeo.

Asimismo, explicó que el acuerdo reducirá a cero o mínimos los aranceles de miles de productos entre ambas regiones, lo que impulsará aún más el intercambio comercial.

Durante la inauguración de la Semana de la Cocina Italiana en México, el diplomático señaló que el Acuerdo Global Modernizado eliminará este impuesto para el 95 % de los productos agroalimentarios.

En ese marco, la embajada italiana resaltó que la gastronomía italiana es candidata a Patrimonio Cultural Inmaterial de la Unesco por su aporte a un modelo alimentario sano, equilibrado y sostenible.

Por su parte, Olga Gravela, directora de la Agencia Internacional de Comercio Italiana (ICE/ITA) en México, detalló que las exportaciones mexicanas en este periodo alcanzaron los 45 millones de euros.

En contraparte, las exportaciones italianas de productos agroalimentarios hacia México crecieron 4,5 % y superaron los 100 millones de euros, destacando el aceite de oliva y los vinos.

A nivel general, el comercio entre México y la UE mantiene una tendencia al alza. Según Data México, las exportaciones mexicanas a Europa crecieron un 30,6 % interanual en abril de 2025. Además, el intercambio comercial entre ambas partes aumentó más del 88 % en la última década.

Al tiempo que avanzan las relaciones comerciales entre ambas naciones, se celebra la décima edición de la Semana de la Cocina Italiana, del 3 de noviembre al 5 de diciembre en Ciudad de México, “con el objetivo de deleitar paladares”, y concluirá con la visita del chef Francesco Bordone.

El evento se inició con el Campeonato Mexicano de la Pizza y continuará con actividades organizadas por la Embajada de Italia, la Agencia ICE, el Instituto Italiano de Cultura, la Cámara de Comercio Italiana y la Sociedad Dante Alighieri, en colaboración con el Museo del Chocolate en Ciudad de México. EFE