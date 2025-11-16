Agencias

Cuerpo aclara mañana al Congreso cómo afecta el bloqueo de Junts a las leyes que condicionan fondos europeos

Guardar

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, comparecerá este lunes en las Cortes para aclarar cómo afectará el bloqueo que Junts ha anunciado contra la acción legislativa del Gobierno al desembolso de fondos europeos que están vinculados a la aprobación de algunas normas como el impuesto al diésel, la digitalización de entidades regionales y locales o acabar con la temporalidad entre interinos.

En concreto, Cuerpo acudirá a la Comisión Mixta (Congreso y Senado) para la Unión Europea para informar sobre los progresos y avances del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, cumpliendo con lo que establece el Real Decreto-ley por el que se regula la ejecución de ese plan.

Como viene siendo frecuente, el ministro hablará sobre la evolución de los fondos del Plan y especificará cuántos se han resuelto en diferentes convocatorias y cuántos han llegado ya a familias y empresas. España sea el país que más recursos ha recibido en términos de transferencias no reembolsables, un total de 55.000 millones, a los que se suman otros 16.000 millones en préstamos.

Sin embargo, el bloque legislativo de Junts puede complicar los planes del Gobierno y que no se aprueben algunas leyes que están ligadas a hitos del plan. Este es el caso de subir la fiscalidad al diésel, una propuesta que se intentó aprobar en noviembre del año pasado pero el Congreso rechazó con el voto clave de Podemos, por lo que su aprobación ahora con la amenaza de los de Carles Puigdemont se antoja más difícil.

Asimismo, el ministro de Economía contará los avances que hay en la negociación con la Comisión Europea para presentar una adenda que asegure la ejecución completa de los fondos europeos 'Next Generation EU', cuyo plazo de ejecución terminar el 2026.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

La Ecoplanta de Tarragona de Repsol, reconocida en el marco de la COP30 como caso de éxito en descarbonización

La Ecoplanta de Tarragona de

Médicos palestinos denuncian la muerte de un joven por disparos del Ejército israelí en Cisjordania

Médicos palestinos denuncian la muerte

La OMS lanza las primeras guías para abordar la diabetes en el embarazo e integrarla en la atención prenatal

Especialistas alertan que casi una de cada seis futuras madres enfrenta esta patología cada año y advierten sobre riesgos graves para ellas y sus hijos, mientras reclaman acciones inmediatas para mejorar el tratamiento a nivel global

La OMS lanza las primeras

Xiaomi abre un showroom inmersivo en el distrito financiero de Caleido (Madrid)

La compañía tecnológica conmemora ocho años en el país con su espacio ‘Xiaomi Home’, donde visitantes pueden interactuar con dispositivos conectados, experimentar la visión ‘Human x Car x Home’ y descubrir la propuesta de tecnología integral de la marca

Xiaomi abre un showroom inmersivo

Devuelven a un niño de ocho años a su madre en Son Ferriol tras ir al colegio en día no lectivo

Devuelven a un niño de