CSD y Secretaría Estado de Igualdad presentan este lunes la campaña 'El deporte contra la violencia machista'

El Consejo Superior de Deportes (CSD) y la Secretaría de Estado de Igualdad y para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres presentarán este lunes la campaña 'El deporte contra la violencia machista', en un acto que tendrá lugar en el Movistar Academy Magariños a partir de las 18.00.

El presidente del CSD, José Manuel Rodríguez Uribes, y la secretaria de Estado de Igualdad y para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, María Guijarro, ofrecerán los detalles de la acción que, de manera conjunta, ambas instituciones han impulsado de cara al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que se conmemora el 25 de noviembre.

A la campaña 'El deporte contra la violencia machista' se unirán los días 22 y 23 de noviembre los principales agentes del mundo del deporte, tal y como adelantó el CSD que se explicará este lunes en un acto en el que también intervendrá el presidente del Movistar Estudiantes, Ignacio Triana.

