Investigación pionera cuantificará el carbono que capturan las macroalgas en la Patagonia

Santiago de Chile, 29 abr (EFE).- Una inédita investigación chilena llevada a cabo por la Fundación Rewilding Chile y difundida este miércoles está explorando más de 1.200 kilómetros en seis expediciones para conocer el estado de los bosques de macroalgas y determinar su capacidad de captura de carbono.

Única en su tipo, esta investigación científica resulta "clave" en el contexto de la crisis climática, en tanto los bosques de macroalgas de la zona austral son reconocidos como unos de los sumideros naturales de carbono más eficientes del planeta, con capacidad para almacenar hasta 20 veces más carbono que los bosques terrestres.

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A lo largo de dos años, un equipo multidisciplinario de Chile y especialistas del resto del mundo recorrerán las aguas submarinas entre el Golfo de Corcovado hasta el Cabo de Hornos con el objetivo de estudiar estos ecosistemas, en particular los bosques de Macrocystus pyrifera, algas gigantes conocidas como huiro que pueden alcanzar hasta 80 metros de altura.

"Se ha podido comprobar que el ecosistema de fiordos y canales de la Patagonia es un refugio climático global para estos bosques, los cuales han desparecido hasta en un 90 % en algunas regiones del mundo", afirmó el director del Programa Marino de Rewilding Chile, Mathias Hune.

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No obstante, indicó el especialista, "se han detectado amenazas como la presencia de la anénoma invasora Metridium senile, que rápidamente se expande disminuyendo el hábitat del huiro".

En total, detalló la fundación, se tomarán muestras en más de 90 sitios, se realizarán más de 180 transectos de buceo científico -método de muestreo consistente en una franja recta establecida en un terreno para observar, medir y registrar datos ambientales ecológicos- y más de 7.200 fotocuadrantes submarinos.

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"Con el Megatransecto Patagonia -como se nombró a esta investigación- buscamos obtener información inédita para comprender los ecosistemas de los bosques de macroalgas. Serán datos claves para impulsar proyectos de conservación, porque para proteger primero debemos conocer", señaló la directora ejecutiva de Rewilding Chile, Carolina Morgado.

"Lo que pidamos aquí puede redefinir el rol que cumple el mar de la Patagonia en la mitigación del cambio climático", recalcó. EFE

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