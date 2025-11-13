La mayor red de cajeros automáticos de México amplía su alcance y número de clientes

El banco mexicano Multiva anunció este miércoles a EFE su incorporación a la red de colaboración bancaria más amplia de México, Multired, con lo que sus usuarios podrán hacer retiros y consultas de saldo en más de 11.800 cajeros automáticos nacionales.

De acuerdo con la directora general de la entidad financiera, Tamara Caballero, esta iniciativa refleja la visión compartida de la banca mexicana “de trabajar en conjunto” para generar “valor real” a los clientes.

“La alianza de cajeros automáticos Multired demuestra que las diferentes instituciones compartimos el compromiso de generar beneficios tangibles para nuestros clientes”, afirmó.

Además, la ejecutiva agregó que los más de 11.800 cajeros están disponibles “las 24 horas del día, los 365 días del año”, y reafirman el compromiso de Multiva con sus clientes “cuando más lo necesiten”.

Multired beneficia a más de 28 millones de usuarios de ocho instituciones financieras que la integran, las cuales son, además de Multiva, HSBC, Scotiabank, Inbursa, Banbajío, Banregio, Mifel y BanCoppel.

Según destacó Multiva a EFE, la nueva colaboración amplía la infraestructura disponible, reduce costos y tiempos de desplazamiento, lo que contribuye al fortalecimiento de la inclusión financiera en todo el país.

En México, el efectivo continúa siendo el medio de pago predominante, al representar más del 80 % de las transacciones en compras menores a 500 pesos, de acuerdo con datos del Banco de México, citados por Multiva.

Por esa razón, ampliar la disponibilidad de cajeros automáticos “sin comisiones” se vuelve una “medida clave” para promover la accesibilidad y el uso de los servicios bancarios, señaló la financiera que ahora estará en Multired.

Multiva es un banco que forma parte del grupo financiero del mismo nombre, el cual recibió la autorización de las autoridades para operar como banca múltiple en 2006 y que inició sus operaciones en marzo de 2007.