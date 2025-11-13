Agencias

Colonos israelíes incendian una mezquita en el centro de Cisjordania

Guardar

Colonos israelíes han prendido fuego este jueves a una mezquita entre las localidades de Deir Istiya y Kafr Haris, en el centro de Cisjordania, en medio del aumento la ola de violencia contra el enclave palestino.

La agencia oficial de noticias palestina WAFA ha precisado que la mezquita Al Hajja Hamida ha sido objeto de un incendio que, si bien ha provocado daños en el templo, no ha conseguido propagarse gracias a la intervención de los vecinos. Tampoco se han registrado heridos por las llamas.

El grupo de colonos lanzó materiales inflamables a la entrada de la mezquita, que se encuentra en la gobernación de Salfit, y escribió en sus paredes mensajes racistas y hostiles hacia la población palestina.

La crisis generada por los ataques israelíes en Cisjordania ha vuelto a ganar visibilidad con el alto el fuego en la Franja de Gaza y la aprobación en el Parlamento israelí de la primera lectura de un proyecto de ley que introduce la pena de muerte para aquellas personas condenadas por "terrorismo" y que se aplicará únicamente a los palestinos sentenciados por el asesinato de israelíes.

Las operaciones del Ejército de Israel y los ataques de colonos israelíes en Cisjordania y en Jerusalén Este han dejado más de un millar de palestinos muertos desde que este tipo de acciones se hayan incrementado tras el 7 de octubre de 2023, si bien ya en los primeros nueve meses de ese año se habían registrado cifras récord de fallecidos en estos territorios.

Según los datos de Naciones Unidas, en 2024 se registró la muerte de cerca de 500 palestinos, mientras que en lo que llevamos de año han notificado el fallecimiento de más de 210 personas en el contexto de la ocupación y el conflicto.

La Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) ha constatado más de 260 ataques de colonos israelíes en Cisjordania durante octubre de 2025, en lo que se trata de un récord mensual desde el comienzo de los registros de este departamento de la ONU, allá por 2006.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Vientos de hasta 74 km/h podrán en aviso a siete provincias del norte peninsular

Asturias, Cantabria, Galicia y Navarra están bajo advertencia, mientras lluvias intensas y oleaje amenazan el litoral gallego y se prevén tormentas con acumulaciones peligrosas en A Coruña, según informa la Agencia Estatal de Meteorología

Vientos de hasta 74 km/h

Francia conmemora este jueves el décimo aniversario de los atentados de 2015 en París

Infobae

La Reina asiste en Chengdú a un acto homenaje a Machado en el 150 aniversario de su nacimiento

Letizia lidera una ceremonia en la que se recuerda la figura de Antonio Machado, reunidos escritores de ambos países y autoridades, con lecturas bilingües y homenajes, para fortalecer el vínculo literario entre España y China

La Reina asiste en Chengdú

Agenda de gráficos y conjuntos de datos previstos para el jueves 13 de noviembre

Infobae

La Inteligencia rusa afirma haber frustrado un plan de Kiev y Londres para "secuestrar" un avión de combate

El Servicio Federal de Seguridad ruso sostiene que logró impedir una tentativa en la que habrían participado agentes ucranianos y británicos, quienes buscaban persuadir a pilotos para trasladar un caza MiG-31 equipado con misiles Kinzhal a territorio aliado

La Inteligencia rusa afirma haber