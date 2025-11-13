Agencias

Cantabria afronta 14 incendios simultáneamente, seis de ellos activos y otros ocho controlados

Cantabria tiene este jueves seis incendios activos y otros ocho controlados, un total de 14 fuegos de manera simultánea para los que el Gobierno cántabro ha activado todo el operativo para la extinción de incendios forestales en toda la comunidad autónoma, según ha informado 112 Cantabria.

De un total de 20 incendios originados desde el martes en la región, ocho están controlados y otros seis permanecen activos. La elevada simultaneidad ha complicado las tareas de extinción, por lo que la alerta es "máxima" para las próximas horas.

De entre todos los focos, el Gobierno de Cantabria ha expresado su preocupación por los que se encuentran en Puente Viesgo, por su afección a la carretera CA-170; el de las Peñas de Bejes, por posibles desprendimientos en el Desfiladero de La Hermida; y el de Proaño, donde "afortunadamente" las llamas se están alejando de los núcleos de población.

