Camboya denuncia un muerto y tres heridos por disparos del Ejército de Tailandia

El primer ministro de Camboya, Hun Manet, ha denunciado este miércoles que una persona ha muerto y otras tres han resultado heridas por disparos del Ejército de Tailandia en la frontera, unas acciones "Contrarias al espíritu humanitario de los acuerdos más recientes para resolver las disputas en la frontera" entre ambos países, según ha recalcado.

Aunque las autoridades tailandesas han acusado a militares camboyanos de disparar primero hacia el territorio tailandés, el primer ministro camboyano ha condenado lo que considera un "uso de la violencia" injustificado contra "civiles inocentes" en la localidad de Prey Chan.

"Esto viola el Derecho Internacional y va contra los principios humanitarios de los acuerdos alcanzados", ha indicado en un comunicado difundido a través de Facebook en el que ha matizado, además, que "es importante mantener el 'statu quo' en la zona".

En este sentido, ha pedido a la parte tailandesa "dejar de hacer uso de la violencia contra civiles camboyanos inocentes y no recurrir a este tipo de acciones para hacer frente a las disputas entre los dos países".

"También quiero pedir una investigación independiente sobre este incidente y apelar a las partes cualificadas a nivel internacional para destapar la verdad y llevar a los responsables ante la justicia para reparar a las víctimas", ha apuntado, al tiempo que ha pedido a las autoridades locales y las fuerzas de seguridad "tomar medidas para proteger a los civiles", algo que considera "la máxima prioridad".

"Camboya mantiene su compromiso con la resolución de sus cuestiones fronterizas de forma pacífica, de acuerdo con el espíritu de la declaración conjunta firmada el 26 de octubre en Kuala Lumpur", ha aseverado.

Sus palabras llegan poco después de que Bangkok haya pedido al Gobierno camboyano que se disculpe por colocar minas antipersona que han dejado varios militares tailandeses heridos en una explosión registrada en Si Sa Ket y que ha llevado a las autoridades tailandesas a suspender el acuerdo.