Ollo participa en un viaje institucional para "reforzar lazos" con las comunidades navarras en Argentina y Chile

La vicepresidenta del Gobierno de Navarra y consejera de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera, Ana Ollo, ha participado en las celebraciones del 130º aniversario del Centro Navarro de Buenos Aires, el más antiguo de las comunidades navarras en el exterior fundado en 1895. Ciudad a la que se ha desplazado tras mantener también un encuentro con la diáspora navarra en Santiago de Chile, en el marco de un viaje institucional a Suramérica con el objetivo de "reforzar los lazos" con las comunidades navarras que viven en esos países.

Ha estado acompañada en este viaje institucional por el director general de Acción Exterior, Sergio Pérez, junto con el director del Servicio de Cooperación Interregional y Ciudadanía Exterior, Iñaki Martínez y el jefe de gabinete, Txus Iribarren. En este viaje también se ha visitado el Parque de la Memoria de Buenos Aires con el que ha suscrito una declaración de intenciones de cara a formalizar un protocolo de colaboración.

Ana Ollo está desarrollando esta semana un programa de actos y encuentros en Argentina donde, además de la asistencia este sábado al acto organizado con motivo del 130º aniversario del Centro Navarro de Buenos Aires, ha completado una agenda institucional con distintos colectivos y entidades de distintos sectores que son de interés compartido con Navarra.

Así, se ha reunido con representantes de la Carrera de Ingeniería Industrial de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE) que habían manifestado su interés en organizar un viaje académico a Navarra con estudiantes con el objetivo de conocer de primera mano el ecosistema productivo y de innovación de la región. Recientemente, Ollo recibió en Pamplona a una delegación de productores agropecuarios argentinos con raíces navarras que este verano visitaron la Comunidad foral, con los cuales también ha podido coincidir ahora en Buenos Aires.

Este tipo de acciones se enmarcan tanto en la línea de fomentar las relaciones institucionales con la diáspora navarra como con la Estrategia Next del Ejecutivo foral. Argentina es el país que aglutina al mayor número de navarros residentes en el extranjero según los datos de Nastat de 2025, basados en el PERE con 9.614 personas inscritas en ese registro, que suponen un 24% de toda la diáspora, apunta el Ejecutivo foral en un comunicado.

El viaje ha permitido un encuentro presencial con los presidentes de los centros navarros de Argentina, previa a la celebración del aniversario, que ha motivado este desplazamiento institucional. Actualmente, Navarra cuenta con cuatro centros en la República Argentina, situados en las ciudades de Buenos Aires, Rosario, Mendoza y Bolívar. Los centros los presiden respectivamente Daniel Remondegui; Óscar Croce; Lucas Marengo; y Mariana Sardón. Todos ellos forman parte del Consejo de Comunidades Navarras en el Exterior, que ha iniciado recientemente su andadura tras el desarrollo de la correspondiente ley y decreto forales. La consejera también tuvo un encuentro con Fernando Lizarbe y otros miembros del centro Laurak Bat en Buenos Aires, entidad que cuenta también entre sus asociados con muchos navarros.

130 ANIVERSARIO DEL CENTRO NAVARRO DE BUENOS AIRES

En cuanto a la celebración del 130 aniversario del Centro Navarro de Buenos Aires, el acto principal estuvo precedido de distintas actividades como la actuación musical de una orquesta en el salón principal del Centro Navarro; la posibilidad de conocer de primera mano la clases en euskera que se dan en este centro; la presentación de un libro sobre frases rurales de Navarra; un debate sobre "la sabiduría ancestral rural navarra"; una actuación de los grupos de dantzaris de los Centros Navarros de Argentina; y el estreno de un audiovisual sobre la historia del propio centro navarro de Buenos Aires, que también cuenta con una exposición.

El programa se completó con una cena protocolaria, en la que la vicepresidenta Ollo, además de agradecer la invitación, destacó el "compromiso activo" por parte de la comunidad de origen navarro en Argentina que cumple ya casi un siglo y medio de historia.

Asimismo, trasladó a los representantes de los centros navarros argentinos, y especialmente al de Buenos Aires, la "importancia que para Navarra supone el largo pasado, la historia, que vosotros y vosotras tenéis en vuestro haber. Pero, sobre todo, sois presente y futuro. Presente como una comunidad viva y activa que se siente navarra pese a la distancia y que puede canalizar su aportación a través del recientemente creado Consejo de Comunidades Navarras en el Exterior. Y futuro, en tanto en cuanto que habéis sabido transmitir ese aprecio por la identidad propia y los valores culturales a las nuevas generaciones. De ello son una buena muestra la visita anual que grupos de jóvenes de los centros navarros de Bolívar, Buenos Aires, Mendoza y Rosario hacen a la Comunidad foral, dentro del programa Escuelas de Verano, organizadas por el Gobierno de Navarra. En definitiva, sois los mejores embajadores y embajadoras de nuestra comunidad en Latinoamérica y, también, un valor añadido para la construcción de esta Navarra global y abierto al mundo en la que creemos".

Por parte del centro, su presidente Daniel Remondegui Aranguren -anfitrión del aniversario- destacó el "alto valor" que tiene el haber podido llegar a un aniversario "tan redondo" con un centro "consolidado y activo tanto en la vida de Buenos Aires, como en su relación constante con otros centros navarros y la propia Comunidad Foral de Navarra".

ENCUENTRO CON LA DIÁSPORA NAVARRA EN CHILE

Previa a la visita institucional a Argentina, la vicepresidenta Ollo y su equipo de Acción Exterior mantuvieron, el pasado martes, una recepción a personas de origen navarro afincadas en el vecino país de Chile. En concreto, se celebró un encuentro en el Estadio Español de Las Condes, de la capital del país andino, Santiago, de la mano de la Colectividad Navarra en Chile. Estuvo presidido por Antonio Rebolledo y asistieron casi un centenar de personas.

En el encuentro participaron entre otras autoridades, la embajadora de España en Chile, Laura Oroz, y el cónsul General, Javier García; la vicepresidenta del Estadio Español, Soledad de Orte; el presidente de la Euzko Etxea, Luis Ignacio Bastarrica; el consejero de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social de la embajada, Francisco Gómez, y la presidenta del CRE en Chile, Ana Rocío Pérez del Campo.

Ollo devolvió así las visitas que en diversas ocasiones ha realizado un grupo de jóvenes relacionados con esta entidad a Navarra. La vicepresidenta animó a "mantener activamente los lazos de amistad y aprecio entre las comunidades navarras de ambos continentes, especialmente en un país como Chile, que fue un importante lugar de acogida para emigrantes navarros y que, además, ha demostrado una gran vitalidad en cuanto a emprendimiento y desarrollo de iniciativas económicas". Por su parte, Rebolledo agradeció las palabras de la vicepresidenta y quiso destacar el papel de los navarros y navarras así como de sus descendientes en este país.

Ubicado en Santiago de Chile, el Estadio Español es una institución de índole deportiva, social y cultural fundada en 1950, precisamente por el emigrante navarro Rufino Melero, natural de Alsasua. Ollo se refirió en su intervención al fundador de la institución chilena como "un navarro que representa a otros muchos navarros y navarras que, desde finales del siglo XIX, se establecieron en Chile y han contribuido decisivamente al progreso de este país y a la difusión de nuestra cultura y nuestra realidad".

Según los datos de Nastat de 2025, basados en el PERE, hay 1.633 personas inscritas como ciudadanía navarra residentes en Chile, siendo este el séptimo país que más ciudadanía alberga de la diáspora navarra.