La inflación de México se estanca en el 3,57% interanual en octubre

El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) de México se ubicó en el 3,57% interanual en octubre, sin cambios respecto al mes de septiembre.

La inflación subyacente, que excluye bienes y servicios con precios más volátiles, se incrementó en un 0,29% a tasa mensual, según los datos divulgados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Por productos, la electricidad lideró las subidas de costes con un encarecimiento del 17,65%, seguido del transporte aéreo (11,29%) y de los servicios turísticos en paquete (8,04%).

En contra, los descensos más pronunciados de los precios se observaron en los tomates verdes (-10,94%), los aguacates (-10,52%) y las naranjas (-9,86%).

El Banco de México (el banco central del país, Banxico) decidió el pasado jueves reducir en 25 puntos básicos los tipos de interés hasta el 7,25% pese a la incertidumbre internacional y a los "posibles impactos ante cambios en políticas comerciales a nivel global", en alusión a los aranceles impuestos por Estados Unidos.