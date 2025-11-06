Ya disponible MAI-Image-1, el primer modelo de generación de imágenes de Microsoft, de forma gratuita en Bing

Microsoft ha puesto a disposición de los usuarios su primer modelo de generación de imágenes, MAI-Image-1, que ya ofrece resultados de imágenes realistas de forma gratuita a través de la aplicación y motor de búsqueda Bing, así como de Bing Image Creator.

La tecnológica presentó MAI-Image-1 a mediados de octubre, ampliando su línea de modelos de inteligencia artificial para ofrecer su primer modelo diseñado para ofrecer resultados de imágenes fotorrealistas, que se alejan de lo genérico y lo repetitivo.

En ese momento, destacó la capacidad para ofrecer "verdadera flexibilidad, diversidad visual y valor práctico" a la hora de generar nuevas imágenes a partir de descripciones de texto, así como la velocidad del modelo para ofrecer resultados.

Ahora, Microsoft ha lanzado MAI-Image-1 oficialmente que, aunque llegó inicialmente a Copilot, ahora se puede utilizar de forma gratuita desde el motor de búsqueda de la compañía y la aplicación de Bing, así como desde Bing Image Creator.

Así lo ha trasladado el director de Microsoft AI, Mustafa Suleyman, en una publicación en la red social X, donde ha detallado que está disponible para todos los usuarios a nivel global, excepto en la Unión Europea, donde llegará "próximamente".

Suleyman ha destacado las capacidades de MAI-Image-1 en cuanto a la generación de imágenes con iluminación artística y detalle fotorrealista, al tiempo que ha señalado los buenos resultados que ofrece para escenas de naturaleza o de alimentos.

Además de todo ello, el directivo también ha adelantado que este modelo permitirá generar imágenes personalizadas para el audio del modo Historia a través de Copilot Labs.