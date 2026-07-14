Aitana y el Mago Pop desvelan su inesperada alianza empresarial: compran a medias un emblemático teatro de Barcelona

Inmersa en su 'Cuarto Azul World Tour' por diferentes ciudades de nuestro país, Aitana acaba de sorprender al anunciar un nuevo e ilusionante proyecto con el Mago Pop -que hace unos meses estuvo en el ojo del huracán mediático por los rumores de un posible romance con Jessica Goicoechea que ambos se apresuraron a desmentir antes de la reconciliación de la influencer con Manu Moreno- que va más allá de la música y refleja su compromiso con la cultura de su tierra natal, Catalunya.

Tal y como han anunciado con un vídeo juntos que han compartido simultáneamente a través de sus redes sociales este lunes, se han asociado para comprar uno de los teatros más emblemáticos de Barcelona, el Teatro Aquitània, para impulsar las artes escénicas y dotar a la ciudad condal de un espacio único para representar diferentes espectáculos musicales, artísticos o teatrales en un momento especialmente delicado para la cultura en el que no es habitual este tipo de inversiones.

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"Hace tiempo que queríamos hacer algo juntos y hoy nos hace muchísima ilusión contaros una noticia muy especial: hemos decidido asociarnos para comprar un teatro. Los que me conocéis sabéis que pocas cosas pueden hacerme más ilusión que apostar por la cultura. Es un privilegio hacerlo con una artista como Aitana. Además, en una ciudad que tanto significa para los dos" ha reconocido el Mago Pop, mientras Aitana ha expresado que "creemos profundamente en el futuro de los teatros y para nosotros es un privilegio poder contribuir a preservar y hacer crecer un espacio tan especial como el Teatro Aquitània. Estamos muy ilusionados por darle una nueva vida y trabajaremos para que Barcelona se sienta orgullosa de este proyecto".

"Queremos que el Teatro Aquitània sea un espacio abierto al talento, a la creatividad y a los nuevos proyectos. Un teatro lleno de artistas, de público y de historias capaces de conmover a miles de personas. Esto es solo el principio. Tenemos muchísimas ganas de enseñaros todo lo que estamos preparando" han añadido sin ocultar su ilusión por este reto conjunto con el que quieren dar un impuso a la vida cultural de Barcelona.

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Situado en el popular distrito de Les Corts, en el número 33 de la Avenida de Sarrià, el Teatro Aquitània ocupó durante años la Filmoteca de la Generalitat de Catalunya, jugando durante décadas un importante papel como espacio para dar cabida al cine independiente e ideológico. Tras el traslado de este espacio a su actual sede del Raval, el edificio permaneció cerrado durante años, y en 2013 reabrió sus puertas completamente remodelado como centro dedicado a las artes escénicas, acogiendo espectáculos alternativos de teatro independiente, monólogos y funciones de carácter familiar. Y ahora afronta una nueva etapa de la mano de Aitana y el Mago Pop para convertirse en uno de los grandes referentes culturales de Barcelona.