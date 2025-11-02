Agencias

Hugo González aporta en la derrota de los Celtics ante los Rockets de Kevin Durant

Los Boston Celtics cayeron derrotados por 101-128 ante Houston Rockets, liderados por Kevin Durant y sus 26 puntos, en un duelo en el que sigue cogiendo experiencia y sumando minutos el español Hugo González en los de Massachusetts.

El madrileño, de 19 años y ex del Real Madrid, jugó casi 17 minutos en el TD Garden de Boston -el séptimo jugador con más tiempo en pista-, en los que firmó 7 puntos (3/8 en tiros de campo y 1/3 en triples), 1 rebote y 1 asistencia.

Sin embargo, los Celtics no pudieron con la inercia positiva de los Rockets, que ya suman su tercera victoria consecutiva tras encadenar dos derrotas seguidas en el inicio del curso. El veterano Kevin Durant fue el mejor con 26 puntos en apenas tres cuartos, aunque la clave estuvo en la versión coral de Houston, con hasta siete jugadores en dobles dígitos en anotación.

El más destacado en los Celtics fue Baylor Scheierman con 17 puntos saliendo desde el banquillo. Payton Pritchard se quedó en 14 y Jaylen Brown, en 12, en un cuadro de Massachusetts que notó el esfuerzo en el triunfo sobre los Philadephia 76ers el día anterior.

