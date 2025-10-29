YouTube restringirá por edad los contenidos con violencia masiva y sobre juegos de casino social

Los vídeos con representación visual de torturas o violencia masiva y sobre juegos de azar de tipo casino social quedarán restringidos para los mayores de 18 años, como parte de los cambios que YouTube implementará en noviembre.

Google ha anunciado cambios en las políticas sobre juegos de azar en línea y violencia gráfica en los videojuegos de YouTube, que entrarán en vigor el próximo 17 de noviembre y que obligará a los creadores de contenido a modificar los vídeos afectados que hayan publicado antes de esa fecha.

Estos cambios afectan, por un lado, a los juegos de apuestas en línea. Google prohibirá aquellos contenidos que redirijan a los usuarios a páginas web o aplicaciones de apuestas que involucren bienes digitales como cosméticos de videojuegos o NFT.

También restringirá por edad el contenido relacionado con los juegos de tipo casino social, que quedará limitado a las cuentas para mayores de 18 años, como ha informado la compañía en la página de Ayuda de YouTube.

Por otro lado, en lo que respecta a los videojuegos, la plataforma también restringirá para los mayores de 18 años el contenido de videojuegos que muestren "personajes humanos realistas" involucrados en "escenas de tortura o violencia masiva contra civiles".

YouTube ha informado de que estos cambios buscan reforzar las políticas comunitarias, y adaptarlas a "las nuevas tendencias, para alinear mejor las directrices sobre contenido para adultos con los estándares de la industria".