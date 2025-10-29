Moldtrans abre un nuevo centro logístico en Madrid tras ingresar 146 millones de euros en 2024, un 8% más

El grupo Moldtrans, operador de transporte terrestre, marítimo y aéreo, ha puesto en marcha un nuevo centro logístico de 11.000 metros cuadrados en el Polígono Industrial Casablanca de Torrejón de Ardoz (Madrid), después de que en 2024 ingresase 146 millones de euros, un 8,15% más que el año anterior.

Con esta apertura, la compañía busca reforzar su presencia en una de las áreas logísticas más importantes de la Península Ibérica e impulsar su cartera de servicios especializados en el sector tecnológico, ampliada tras la incorporación de la firma de servicios REDSla en 2024 a su estructura corporativa.

La facturación del grupo en 2024, que cuenta con una red de 20 centros distribuidos en España y Portugal, se vio impulsada por el crecimiento de los servicios logísticos, que se han consolidado como uno de los principales motores de crecimiento.

"La nueva plataforma logística de Torrejón de Ardoz representa un paso más en nuestra estrategia de expansión y modernización. Con este nuevo centro, consolidamos la posición de nuestro grupo como uno de los actores clave del panorama logístico de la Península Ibérica y reforzamos nuestro compromiso con la especialización, la innovación y el crecimiento sostenible", ha señalado el presidente de Grupo Moldtrans, Carlos Moldes.