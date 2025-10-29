Agencias

Moldtrans abre un nuevo centro logístico en Madrid tras ingresar 146 millones de euros en 2024, un 8% más

Por Newsroom Infobae

Guardar

El grupo Moldtrans, operador de transporte terrestre, marítimo y aéreo, ha puesto en marcha un nuevo centro logístico de 11.000 metros cuadrados en el Polígono Industrial Casablanca de Torrejón de Ardoz (Madrid), después de que en 2024 ingresase 146 millones de euros, un 8,15% más que el año anterior.

Con esta apertura, la compañía busca reforzar su presencia en una de las áreas logísticas más importantes de la Península Ibérica e impulsar su cartera de servicios especializados en el sector tecnológico, ampliada tras la incorporación de la firma de servicios REDSla en 2024 a su estructura corporativa.

La facturación del grupo en 2024, que cuenta con una red de 20 centros distribuidos en España y Portugal, se vio impulsada por el crecimiento de los servicios logísticos, que se han consolidado como uno de los principales motores de crecimiento.

"La nueva plataforma logística de Torrejón de Ardoz representa un paso más en nuestra estrategia de expansión y modernización. Con este nuevo centro, consolidamos la posición de nuestro grupo como uno de los actores clave del panorama logístico de la Península Ibérica y reforzamos nuestro compromiso con la especialización, la innovación y el crecimiento sostenible", ha señalado el presidente de Grupo Moldtrans, Carlos Moldes.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

La SERAM y la ARS recuerdan que la responsabilidad de los programas de cribado corresponde a las autoridades sanitarias

La SERAM y la ARS

Cuba registra "cuantiosos" daños por el azote del huracán 'Melissa'

Cuba registra "cuantiosos" daños por

El desempleo de Chile desciende dos décimas en el tercer trimestre, hasta el 8,5% interanual

El desempleo de Chile desciende

Belén Esteban, guiño a Mediaset con Anabel Pantoja como protagonista tras los rumores de vuelta

Aunque crecieron las especulaciones sobre su posible fichaje por la televisión privada, la colaboradora aclaró que no ha recibido ninguna propuesta laboral y simplemente expresó su admiración por la participación de su amiga en un concurso clave del canal

Belén Esteban, guiño a Mediaset

Guitarricadelafuente, de su relación con Rosalía, a cómo está siendo trabajar con Penélope Cruz

Guitarricadelafuente, de su relación con