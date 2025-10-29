Agencias

Los 27 condenan la campaña "híbrida" de Bielorrusia que busca "desestabilizar" a la UE

Por Newsroom Infobae

Los Estados miembros de la Unión Europea han condenado este miércoles la campaña "híbrida" de Bielorrusia con el despliegue de globos de contrabando y han acusado a Minsk de querer "desestabilizar" al bloque europeo a través de "provocaciones" y "amenazas".

En una declaración a 27, la UE denuncia las acciones "persistentes y provocadoras" del régimen de Alexander Lukashenko contra la UE. "Son inaceptables y contradicen las declaraciones anteriores de Lukashenko sobre su intención de mejorar las relaciones con la UE", ha señalado el comunicado conjunto, en referencia a las perturbaciones causadas por globos meteorológicos procedentes de Bielorrusia en el espacio aéreo de Lituania.

"Estos globos no son meras herramientas de contrabando, sino que se inscriben en el contexto de una campaña híbrida más amplia y dirigida, junto con otras acciones que también incluyen el contrabando de migrantes patrocinado por el Estado. Todas estas acciones deben cesar de inmediato", ha insistido el bloque europeo.

No le quita un ápice de importancia y apunta que las acciones de Minsk suponen un "riesgo de desestabilización" para un Estado miembro de la UE y tratan de "intimidar a los ciudadanos europeos mediante amenazas directas a la aviación civil".

Por todo ello, la UE reclama a Bielorrusia que adopte medidas eficaces para controlar su espacio aéreo y sus fronteras, además de "combatir y prevenir las actividades delictivas organizadas que se originan en su territorio".

De esta forma, expresa su "plena solidaridad" con Lituania y con los demás Estados miembros afectados por las maniobras de Bielorrusia, apuntando que el bloque está listo para acordar nuevas sanciones si continúan las amenazas híbridas. "No toleraremos ninguna campaña híbrida dirigida contra la UE ni contra ninguno de sus Estados miembros", ha zanjado la declaración de los Estados miembros.

