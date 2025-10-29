La madre y la novia de Antonio Tejado, sorprendente tranquilidad y sonrisas tras el último movimiento de su abogado

A la espera de que el Juicio de Instrucción 16 de Sevilla fije la fecha en la que arrancará el juicio contra Antonio Tejado por el robo a la casa de María del Monte e Inmaculada Casal, y después de que la defensa de la artista haya solicitado una pena de 28 años y medio de prisión para su sobrino como autor intelectual del atraco, mientras que la Fiscalía ha aumentado la petición de condena a 30 años acusándolo de cinco delitos, el abogado del ex de Rosario Mohedano ha movido ficha.

Tal y como ha adelantado 'El diario de Sevilla', Fernando Velo ha presentado un escrito a la Audiencia de Sevilla solicitando que se archive la causa contra Tejado. Defendiendo su inocencia, alega que la acusación en su contra se basaría en meras "conjeturas e hipótesis" que en ningún caso probarían su implicación en el robo.

Alegaciones que parece que no servirán al sobrino de María del Monte para evitar sentarse en el banquillo de los acusados y enfrentarse a una elevada petición de cárcel, pero que han llenado de optimismo a su entorno más cercano.

Y es que tras confirmarse que ha solicitado a la Justicia el sobreseimiento de la causa contra él, su madre María José García, y su novia Samara se han dejado ver de lo más tranquilas y sonrientes por separado por las calles del centro de Sevilla.

En absoluto silencio respetando el deseo de Tejado de no hacer declaraciones sobre el complicado horizonte judicial que tiene por delante, ambas han sorprendido con su actitud relajada e incluso conteniendo la risa ante las preguntas de la prensa sobre cómo se encuentra Antonio y si tienen alguna esperanza de que se archive la causa.