Jessica Bueno se sincera sobre sus relaciones con Kiko Rivera y Jota Peleteiro en 'Supervivientes All Stars'

Con la gran final de 'Supervivientes All Stars' a la vuelta de la esquina, Jessica Bueno ha protagonizado uno de los momentos más emotivos de la semifinal al recorrer su puente de las emociones mostrando su lado más sincero y emotivo. Haciendo un repaso por algunos de los acontecimientos que han marcado su vida a nivel personal y profesional.

"Con 18 años cumplí mi sueño de ser modelo, pero ese sueño se truncó porque ese verano conocí a un chico mayor que yo, Feliciano, como todo el mundo ya sabe. Nos pilló la prensa justo cuando él acababa de dejarlo con María José Suárez" explicaba la modelo. "Ese verano ni siquiera salí a la calle. Yo no quería volver a quedar con él, pero una compañera de la agencia fue a los platós a hablar de mí. Fue durísimo. Aun así, los jueces consideraron que no era famosa y pude cumplir mi sueño" añadía en su relato recordando lo duro que fue para ella dejar su anonimato para protagonizar muchos de los titulares de ela crónica social.

Sobre el momento en el que conoció al padre de su hijo mayor, Kiko Rivera, en su primer paso por 'Supervivientes', Jessica reconocía que su juventud e inesperiencia en la vida le hicieron tomar decisiones erróneas. "Pensaban que yo quería fama, pero mi sueño siempre fue ser modelo. Al final, las agencias de moda no querían trabajar conmigo porque estaba muy ligada a la prensa del corazón. Pero yo siempre luché por seguir trabajando" explicaba Jessica ante Laura Madrueño. Sobre la relación que mantuvo con el hijo de Isabel Pantoja, Jessica reconoce que fue muy duro para ella por el complicado momento que vivía Kiko en cuanto a la noche y sus amistades. "Esa historia se acabó porque él tenía una vida que a mí no me gustaba. Trabajaba en la noche, se metió en unos mundos que me daban miedo. Él ahora está bien, recuperado y ha formado una familia muy bonita, pero en ese momento estaba muy mal. Yo me convertí en madre y tuve que armarme de valor por mi hijo, sacarlo adelante y luchar por criarlo con discreción. Nos separamos y luché por la custodia de mi hijo" reconocía.

Tras esta relación, llegaba a su via Jota Peleteiro por el que Jessica tuvo que hacer muchos sacrificios y concesiones para que la relación saliese adelante: "Fue una relación muy bonita, con dos hijos más y me perdí a mi misma. Abandoné mis sueños por perseguir los suyos. Me sentía tan observada, tenía que ser perfecta. Así estuve durante 10 años, me anuló completamente". Ahora, en una nueva etapa de su vida, Jessica reconocía que su paso por Honduras le había ayudado mucho a reencontrarse consigo misma, armarse de fuerza y mirar hacia el futuro que le queda por delante. "Ahora toca luchar por mi misma y mis hijos, sentirme libre y no necesito a nadie para ser feliz. Nunca más voy a tener miedo ni sentirme dependiente de nadie, soy libre por fin" gritaba Jessica a los cuatro vientos antes de cruzar definitivamente el puente de las emociones como finalista de 'Supervivientes All Stars'.